La compétition devait avoir lieu en Russie, mais le Comité international des Jeux d'hiver de l'Arctique a décidé de changer de pays après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le comité avait initialement demandé aux Territoire du Nord-Ouest d’accueillir les Jeux, mais le territoire a décliné l’offre le mois dernier. Le comité a alors demandé au Yukon de considérer l’offre.

Le conseil municipal de Whitehorse s'est donc rencontré mardi dernier pour aborder la proposition. Même si la demande d’accueillir les Jeux a été faite au territoire, les élus municipaux ont jugé qu’il s’agissait en fait d’une demande indirecte à la Ville puisque la capitale a plus de ressources pour accueillir un événement d’une telle envergure.

L'athlète Leila Kell, de la délégation de l'Alaska, était l'une des participantes à l'épreuve de la savate alaskane lors des Jeux d'hiver de l'Arctique, à Wood Buffalo. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Ces jeux coûteront environ 9,5 millions de dollars, selon la Ville qui assure pouvoir contribuer à une hauteur de 250 000 $ en argent en plus de l’équivalent de 500 000 $ en services et bénévolat. Le reste des coûts devront être assumés par le gouvernement territorial et fédéral en plus des commandites.

Le personnel de la Ville de Whitehorse a donc recommandé au conseil municipal de réclamer 4 millions de dollars au gouvernement du Yukon et que ce montant devra être approuvé d’ici le 28 juillet pour que les Jeux d'hiver de l'Arctique puissent avoir lieu en 2026.

Les négociations avec le comité des jeux devront commencer au plus tard le 31 juillet.

Les conseillers étaient généralement enthousiastes à l’idée d’accueillir à nouveau les Jeux d’hiver de l’Arctique. En raison de la pandémie qui a forcé l’annulation des Jeux de 2020, la dernière fois que Whitehorse a reçu les délégations était en 2012.

Le conseil municipal a toutefois soulevé une certaine réticence et indiqué craindre un scénario similaire à la candidature de la Ville pour les Jeux d’hiver du Canada qui a été unilatéralement retiré par le gouvernement sans consulter la Ville.

Je me demande, avec le contexte de ce qu’on vient de traverser avec les Jeux d’hiver du Canada, il semblait que, même si nous étions co-hôtes, nous n’étions pas toujours au volant , souligne le conseiller Ted Laking qui se demande qui est responsable de prendre les décisions dans le processus.

Les médailles décernées lors des Jeux d'hiver de l'Arctique ont la forme d'un ulu, un couteau traditionnel inuit. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

La directrice des Services communautaires, Krista Mroz, assure toutefois que la situation sera différente advenant le cas où la Ville accueille les Jeux d’hiver de l’Arctique pour 2026.

En ce moment, aucune décision officielle n'a été prise, dit-elle. La Ville aimerait accueillir exclusivement les Jeux d’hiver de l’Arctique, mais la planification et l’organisation se font par [la société hôte] qui est composé d’un conseil d’administration qui préside le processus.

Ce conseil d’administration inclurait un représentant du gouvernement du Yukon. Le conseil municipal discutera encore de la question la semaine prochaine avant le début des vacances d’été.