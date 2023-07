Un drapeau de la Fierté dégradé dans une école à Hamilton

Les suspects seraient entrés par effraction dans l'école, que la police n'a pas nommée, mais qui est située dans le secteur de la rue Mud et de la route First Ouest dans le quartier de Stoney Creek. C'est là que les deux hommes ont subtilisé le drapeau arc-en-ciel puis l'ont brûlé, indiquent les forces de l'ordre par communiqué.

Une enquête pour introduction par effraction et crime haineux est en cours.

À lire aussi : Forte hausse des crimes et incidents haineux enregistrés à Hamilton

La police dit qu'elle tente de retrouver les occupants d'un Nissan Rogue noir et diffuse leur signalement.

L'un des suspects est décrit comme un homme blanc mince, vêtu d'un chandail à capuchon rouge, d'un pantalon de survêtement noir et de chaussures noires. Le deuxième suspect est mince et portait un chandail à capuchon gris, un pantalon de survêtement gris et des chaussures noires.

Toute personne ayant des informations sur l'identité des suspects ou d'autres renseignements qui, selon elle, pourraient aider la police dans l'enquête sur ce crime est priée de contacter Échec au crime.

L'enquête intervient après d'autres incidents signalés ces dernières semaines au cours desquels des drapeaux de la Fierté ont été volés dans des maisons et plusieurs écoles catholiques locales.