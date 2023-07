De récents inventaires aériens d'orignaux forcent le gouvernement du Québec à restreindre la chasse dès cet automne afin d'assurer la croissance de certaines populations. Il sera ainsi interdit d'abattre des faons et des femelles dans les réserves fauniques des Laurentides et de Portneuf, notamment ainsi que dans certains secteurs du Bas-Saint-Laurent.

Les biologistes du gouvernement ont procédé à un inventaire aérien durant l'hiver pour la zone 27, au nord de la grande région de Québec.

Les résultats préliminaires de cet inventaire révèlent, à l'instar des différents paramètres de suivi issus des données de récolte, que la population d'orignaux de cette zone est en diminution depuis plusieurs années , a confirmé jeudi le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Les femelles, comme celle-ci, ne pourront être abattues par les chasseurs dans la zone 27. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Cette diminution de la population semble avoir eu un impact sur les succès de chasse sur le territoire de la zone 27. Cette vaste superficie couvre la réserve faunique des Laurentides et la réserve faunique de Portneuf, des zecs ainsi que les terres du Séminaire.

Le succès de chasse lors des deux dernières années restrictives est passé de 12 % en 2020 à 9 % en 2022, alors qu'il était de 17 % en 2014, soit l'année précédant les trois années permissives consécutives.

Ces constats ont forcé le gouvernement à revoir ses plans et à limiter la chasse pour la prochaine saison. Les faons et les femelles ne pourront plus être récoltés.

La densité d'orignaux a chuté dans la réserve faunique des Laurentides. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / André-Pier Bérubé

Outre les réserves fauniques, les zones d'exploitation contrôlées (zec) seront aussi soumises aux nouvelles restrictions. Ces restrictions ne seront cependant pas appliquées dans le territoire de la Seigneurie de Beaupré et de la plupart des pourvoiries à droits exclusifs de Charlevoix .

« Il a été jugé que le maintien de l'année permissive (mâle, femelle et faon) initialement prévue à l'automne 2023 représentait un risque pour le redressement de la population d'orignaux de la zone 27. » — Une citation de Extrait de l'annonce du ministère

Selon Québec, la densité d'orignaux de la zone 27 est maintenant en deçà des objectifs établis dans l'actuel plan de gestion de l'orignal .

En janvier 2022, la Nation huronne-wendat estimait la densité entre 2 et 3 orignaux par 10 km2 d'habitat dans les réserves fauniques de Portneuf et des Laurentides, des données sous l'objectif des 5 orignaux par 10 km2.

Pression de chasse dans le Bas-Saint-Laurent

Des restrictions ont aussi été annoncées dans la zone 2, dans le Bas-Saint-Laurent, où un inventaire a été réalisé en février 2022. Les résultats de cet inventaire révèlent un déclin de la population , confirme le Ministère.

Le déclin de la zone 2 pourrait notamment s'expliquer par la pression de chasse. Depuis 2014, une augmentation de 13 % du nombre de chasseurs , indique Québec, qui ajoute que le succès de chasse en 2022 a diminué de 10 % par rapport à 2020 .

Dans la zone 2, il sera interdit de chasser la femelle dans l'ensemble de la zone . Dans les zecs, les faons et les femelles ne pourront être abattus.