Un comité citoyen demande un meilleur système d’égouts après la tempête à Edmundston

Ce comité compte actuellement huit personnes. L’un des porte-parole, Éric Desroches, a eu toute une surprise il y a une semaine.

On a eu un petit peu plus que deux pieds d'eau à l'intérieur du sous-sol, à la grandeur. Depuis cette journée-là, ça a été de le vider le plus rapidement possible parce que j'avais des excréments. Moi c'était réellement des égouts. Ça ne sentait pas bon, fallait désinfecter. On a arraché les murs , explique-t-il.

Le résident de Saint-Jacques exprime vouloir une collaboration avec la Ville d’Edmundston pour régler ce problème.

Le quartier de Saint-Jacques de la Ville d'Edmundston a été un des endroits les plus touchés par la tempête du 29 juin. Photo : Radio-Canada / Éric Desroches

C'est des histoires d'horreurs. J'ai des trous d'homme ici, en avant de la maison. Ça sortait de deux ou trois pieds de haut à l'extérieur de ça. Dans n'importe quelle municipalité, ville, région, c'est pas normal , affirme le co-porte-parole.

Et dans tout ça, les assurances ne couvrent pas les dommages en raison de refoulements d’égouts, dit-il.

Des désagréments qui surviennent au mauvais moment

Éric Desroches, qui est un joueur de badminton, était en direction de l’aéroport de Moncton pour s’envoler vers l’Ouest canadien, jeudi dernier quand la tempête a frappé.

Le but de ce voyage était de participer à une compétition internationale de badminton afin de se qualifier pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris.

« C'est une compétition extrêmement importante parce que c’est peut-être la compétition qui va décider si je vais aux prochains Jeux olympiques. Puis là, je ne suis pas là parce que je devais être ici pour régler ça. » — Une citation de Éric Desroches, résident du quartier de Saint-Jacques à Edmundston

Éric Desroches affirme qu’il sera présent lors de la prochaine réunion publique de la Ville d’Edmundston afin de discuter avec les élus.