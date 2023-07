La CSR de la Péninsule acadienne veut faire mieux connaître ses nouvelles responsabilités

Une firme de consultants a développé pour la CSRPA une ébauche de plan d'action qui a été adoptée à l’unanimité, jeudi matin. Elle sera envoyée au ministère des Gouvernements locaux pour une évaluation et une approbation d’ici deux semaines. Ses membres, les maires des municipalités de la Péninsule acadienne, espèrent une mise en œuvre en septembre.

La CSRPA s'occupait auparavant de l’aménagement du territoire et la gestion des déchets solides. Avec la réforme de la gouvernance locale, elle a désormais six nouvelles responsabilités. À savoir : le tourisme, le développement communautaire, les infrastructures récréatives, sportives et culturelles, le transport régional, la sécurité publique et le développement économique.

Le consultant André Frenette et le président de la CSRPA et maire de Shippagan, Kassim Doumbia. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Chaque secteur a établi ses objectifs stratégiques, qui seront les grandes lignes à suivre au cours des cinq prochaines années.

C’est une très bonne stratégie, c’est un bon point de départ pour la CSRPA avec ces nouveaux services , a évalué le président et maire de Shippagan, Kassim Doumbia.

Un contrat ouvert sur cinq ans

Ces grandes orientations sont à géométrie variable, a-t-on pris soin d'assurer aux élus présents. C’est comme un contrat ouvert sur cinq ans, adaptable selon l’évolution de différents dossiers.

L’objectif final est de s’assurer que la population de la Péninsule acadienne comprenne bien les services proposés par la Commission.

Si les gens comprennent bien ce que la CSRPA fait, ce sera un grand pas accompli , a estimé M. Doumbia.

Le maire de Tracadie, Denis Losier, a félicité le travail de la firme de consultants embauchée pour cette ébauche.

Ça va amener les entités à travailler ensemble pour une Péninsule acadienne plus forte. Il ne faut pas oublier qu’avec 50 000 de population, nous sommes comme une petite ville , a-t-il comparé.

Sans surprise, cette ébauche est à peaufiner. Des élus ont fait la remarque que les Premières Nations devaient participer au processus, ou encore que la question du maintien des services en santé dans la région n’avait pas été argumentée.