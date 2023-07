Les inquiétudes sont montées d'un cran ces derniers jours autour de la centrale de Zaporijia, située dans le sud de l'Ukraine et occupée par l'armée russe. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de préparer une provocation. Quels sont les risques pesant sur le site? Réponse avec deux experts interrogés par l'AFP.

Bombardements dans la région, coupures de courant à répétition, un personnel ukrainien sous pression... la centrale nucléaire la plus grande d'Europe vit dans la tourmente du conflit depuis sa prise par Moscou le 4 mars 2022.

Nouvelle alerte cette semaine : la Russie a installé des engins explosifs, selon Kiev, qui demande des mesures immédiates .

Les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), présents sur place, n'ont pas trouvé trace de mines ou d'explosifs au cours de leurs récentes inspections. Mais l'instance onusienne a réclamé mercredi d'avoir accès à l'ensemble des bâtiments, y compris aux toits des locaux abritant les réacteurs 3 et 4.

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi Photo : Associated Press / Lisa Leutner

Il est crucial de clarifier la situation actuelle au moment où fusent les allégations non confirmées et contre-allégations , a insisté le directeur général de l’Agence, Rafael Grossi.

Le Kremlin a averti de son côté d'un possible acte subversif ukrainien aux conséquences catastrophiques .

L'armée ukrainienne a assuré jeudi que les tensions diminuent petit à petit autour de cette centrale, mais les autorités ukrainiennes de la ville de Zaporijia, située à 50 km du complexe nucléaire éponyme, ont indiqué se préparer au « pire scénario ».

Attaque

Face à d'éventuels tirs d'artillerie, les six réacteurs de conception soviétique sont protégés par d'épaisses enceintes de confinement en béton , explique Matthew Bunn, professeur de la Harvard Kennedy School.

Ils disposent en outre de dispositifs de sécurité installés après l'accident de mars 2011 à Fukushima au Japon, provoqué par un violent séisme suivi d'un tsunami.

Il est donc peu probable que quelques mines ou obus égarés causent de graves rejets radioactifs , estime l'expert.

Il faudrait utiliser d'importants moyens de démolition, ce qui ne peut être exclu au vu de la destruction début juin du barrage de Kakhovka, dans le sud de l'Ukraine, ajoute-t-il.

Coupure de courant prolongée, réserves d'eau qui s'épuisent

En temps normal, les systèmes de la centrale sont alimentés par quatre lignes de 750 kilovolts (kV), qui ont été endommagées à plusieurs reprises par des frappes. À l'heure actuelle, une seule fonctionne.

En cas de déconnexion, ce qui survient fréquemment, le courant peut être fourni par une centrale thermique voisine, mais là aussi, des problèmes sont régulièrement constatés.

Vue aérienne de la centrale nucléaire de Zaporijia Photo : Reuters / PLANET LABS PBC

L'opérateur a déjà dû avoir recours temporairement à des groupes électrogènes. Le site en a 20 à sa disposition au total, avec des stocks de carburant pour une dizaine de jours avant qu'un ravitaillement ne s'impose.

La centrale est aussi fragilisée depuis l'attaque du barrage, qui a provoqué une diminution de l'eau du réservoir servant à refroidir le combustible des cœurs des réacteurs ainsi que celui placé dans les piscines d'entreposage.

« Une défaillance prolongée du refroidissement conduirait à un accident de fusion et à des rejets radioactifs dans l'environnement. » — Une citation de Institut français de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

Les six unités, qui produisaient avant la guerre environ un cinquième de l'électricité ukrainienne, sont à l'arrêt depuis plusieurs mois. La puissance est donc plus faible , et les calories à évacuer sont moindres par rapport à un site en fonctionnement, commente la directrice générale adjointe de l' IRSN , Karine Herviou.

La centrale nucléaire de Zaporijia est sous le contrôle des forces russes depuis le 4 mars. Photo : Getty Images / AFP / ANDREY BORODULIN

En cas de catastrophe nucléaire, les conséquences seront donc inférieures et la quantité d'iode rejetée bien moins importante , ajoute-t-elle, soulignant que la prise de comprimés ne sert plus à rien .

Il y aura cependant des rejets d'autres matières de type ruthénium et césium qui vont se déposer sur les sols et contaminer les territoires .

Les pastilles d'iode sont destinées à prévenir un cancer de la thyroïde, mais ne protègent pas contre des éléments radioactifs comme le césium 134 ou 137.

« Un désastre contaminant une vaste zone reste une possibilité malgré l'arrêt des réacteurs. [...] Il y a une énorme quantité de matière radioactive sur le site. » — Une citation de Matthew Bunn, professeur de la Harvard Kennedy School

Difficile cependant d'évaluer précisément le périmètre qui serait touché le cas échéant. Tout dépendra du type de catastrophe et des conditions météorologiques : vitesse du vent, pluies susceptibles de charrier les matières...