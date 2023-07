Rabais de 30 % sur les billets d’avion : seulement 77 demandes en un an dans la région

Un an après son implantation, seulement 77 personnes ont bénéficié du programme permettant aux résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean de se faire rembourser 30 % du prix d'un billet d'avion pour toute destination au Québec.

Il s'agit du nombre de demandes enregistrées entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023.

En avril dernier, le Programme d’accès aérien aux régions (PAAR) était venu remplacer le Programme de réduction des tarifs aériens (PRTA), qui offrait déjà la réduction de 30 %. La limite annuelle de 500 $ avait cependant été abolie.

Le cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable avait alors assuré à Radio-Canada que le rabais serait prochainement applicable à l’achat. Or, il faut toujours remplir une demande de remboursement par Internet ou par la poste une fois que le billet a été utilisé. Les gens disposent d'un délai d'un an pour le faire.

Le plafond de ce programme est effectivement aboli avec notre nouveau plan et le rabais sera applicable à l’achat, ce qui simplifie la procédure. Tout le monde y gagne , avait-il été précisé dans une déclaration transmise à Radio-Canada.

En 2019-2020, dans l'ancien programme, 252 personnes avaient bénéficié de la réduction.

Peu de billets à 500 $

En avril, le gouvernement avait également annoncé un programme grâce auquel tous les voyageurs pouvaient se procurer un billet d'avion aller-retour à 500 $ . Pour obtenir un billet à ce prix, le vol doit avoir pour point de départ ou destination finale l’aéroport de Montréal, de Québec ou de Saint-Hubert, peu importe le nombre d’escales.

L'objectif de la mesure est notamment d'attirer des touristes et des résidents des grands centres dans les régions.

Seulement 642 billets à 500 $ ont été vendus entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 à destination de Saguenay. C'est beaucoup moins que les 13 888 billets vendus pour les Îles-de-la-Madeleine.

Les passagers ont aussi été moins nombreux à profiter du programme à rabais comparativement à plusieurs autres destinations comme Sept-Îles, Gaspé, Rouyn, Val-d'Or, Baie-Comeau ou Chibougamau.

Dans la région, les billets à 500 $ sont disponibles pour les vols entre Saguenay et Montréal ou Saint-Hubert.

Le vice-président de Pascan Aviation, Yani Gagnon Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Selon le vice-président de Pascan Aviation, Yani Gagnon, les transporteurs aériens doivent compétitionner avec le réseau routier qui place la région à seulement quelques heures de Montréal.