Granby offre un terrain pour des logements abordables au promoteur le plus créatif

Pour maximiser ses chances de voir le projet se concrétiser, Granby promet de céder le terrain, d'une valeur de 1,2 millions $, au détenteur de la meilleure proposition. Selon la Ville, la requalification du site de 3600 mètres carrés, situé sur l'avenue du Parc, constitue une des solutions à la rareté de logements locatifs et abordables sur son territoire.

On veut un nouveau projet d'habitation avec des logements abordables à cet endroit avec une architecture distinctive. On veut vraiment un projet qui est innovant et exceptionnel , précise la mairesse, Julie Bourdon.

Selon la Ville, le promoteur recherché pourra construire un immeuble à logements multiples pouvant atteindre six étages. Par ailleurs, le rez-de-chaussée devra comporter un volet communautaire et culturel.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Selon la Ville de Granby, le terrain comporte des avantages indéniables. Il est situé à proximité de nombreux commerces et services, d'institutions, en plus d'un accès rapide au parc Miner et au transport en commun. C'est sans compter l'absence de contraintes majeures pour la construction.

Que le meilleur l'emporte

Cette initiative municipale n'est pas un appel d’offres public, précise la Ville. Elle compte céder le terrain au meilleur projet de requalification du site. Avec cet appel de propositions, nous avons opté pour une procédure de mise en compétition pour susciter des propositions innovantes qui s’arriment avec la vision et les valeurs de la Ville , ajoute la mairesse, Julie Bourdon.

La documentation relative au projet se trouve sur le site internet de la Ville de Granby et sur la plateforme publique SEAO.

La Ville souhaite voir les travaux de construction prendre leur envol au printemps 2024 pour se terminer un an plus tard.