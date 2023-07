Une autre victime présumée d’agression sexuelle poursuit l’archidiocèse de Saint-Boniface

Avertissement : ce texte comporte des descriptions d’agressions sexuelles qui pourraient être choquantes pour certains lecteurs.

La victime affirme qu'elle a subi de violentes agressions sexuelles à multiples reprises, sur une période d’environ dix ans, aux mains de l’abbé René Touchette.

René Touchette, qui est décédé en 2012, a été condamné en 1993 de plusieurs chefs d’accusation, dont ceux d’agression sexuelle et de voie de fait. Le plaignant dans la présente poursuite indique qu'il fait partie des victimes du procès pénal.

L‘abbé avait été condamné à 30 mois de prison pour ces crimes, une peine qui a été réduite à 20 mois par la Cour d'appel du Manitoba.

Selon des documents de cour, la victime présumée allait à l'église de Somerset, un village situé à environ 150 km à l’ouest de Winnipeg, au moment des faits. René Touchette était alors abbé de la paroisse Somerset-Notre-Dame-de-la-Nativité. Lui et le plaignant habitaient à Somerset, indique la déclaration.

Le plaignant déclare avoir dû se soumettre, dès l’âge de 8 ans, à l’abbé, qui exerçait sur lui son pouvoir et son autorité. Le plaignant affirme que, lorsqu’il allait à l’école à Winnipeg, l’abbé se rendait dans la capitale manitobaine et l’amenait à l’hôtel.

Selon le plaignant, René Touchette aurait, entre autres, administré et réclamé des attouchements et l'aurait violenté. Il ajoute que l'abbé savait ou aurait dû savoir que sa conduite était indésirable, humiliante et illégale et qu’il s’agissait d’agression sexuelle et de voie de fait.

L'archevêque savait, dit la poursuite

D’après le plaignant, l’archidiocèse de Saint-Boniface savait, ou aurait dû savoir que l’abbé Touchette était un pédophile, car ce dernier a été transféré d’une église à une autre et des plaintes avaient été déposées au préalable contre lui par d’autres victimes.

Le plaignant affirme s’être lui-même plaint des agressions sexuelles à l'archevêque de l'époque, Antoine Hacault (mort en 2000). Malgré les allégations, l’archevêque a refusé d’intervenir, de contacter la police ou de défaire l’abbé Touchette de ses responsabilités, indique la demande en justice, indique la déclaration.

L’archevêque aurait plutôt recommandé au plaignant de se tourner vers la prière. Les agressions ont continué, indiquent les documents de cour.

Le plaignant déclare que René Touchette a ensuite été transféré de Somerset à Saint-Jean-Baptiste, où seraient survenus les événements auxquels fait référence la poursuite intentée contre l’archidiocèse en mai dernier.

Il reproche à l’archidiocèse de ne pas avoir assuré sa protection, de ne pas avoir congédié son agresseur présumé ou de ne pas avoir pris des mesures pour prévenir d’autres agressions. Selon la déclaration, l’archidiocèse a créé ou a contribué considérablement au risque de préjudice.

Il soutient aussi que l'archidiocèse doit être tenu responsable des agressions sexuelles et des voies de fait qu’auraient commises René Touchette, puisqu’il y a aurait un lien entre celles-ci et les responsabilités et les activités de Touchette.

La Corporation archiépiscopale catholique romaine de Saint-Boniface et l’archevêque de Saint-Boniface sont aussi visés par la poursuite, qui a été déposée à la Cour du Banc du Roi le 29 juin dernier.

L’archidiocèse répond

Dans une déclaration, le porte-parole de l'archidiocèse, Daniel Bahuaud, indique que l'archidiocèse ne peut pas commenter l'affaire étant donné que cette déclaration est devant les tribunaux .

Il note que [l]'Archidiocèse de Saint-Boniface a pris connaissance d’une déclaration concernant des actions odieuses présumées de l’abbé René Touchette, qui auraient eu lieu à Somerset entre 1972 et 1982.

La déclaration rappelle qu’à présent l’archidiocèse passe en revue les antécédents judiciaires de tous les adultes qui ont affaire avec des personnes vulnérables. Une vérification est aussi effectuée auprès du Registre concernant les mauvais traitements de la province.

S’ils travaillent auprès de mineurs, les employés et bénévoles de l'archidiocèse doivent aussi respecter les normes mises en place par le programme priorité jeunesse du Centre canadien de protection de l’enfance.