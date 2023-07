Des drones au lieu de feux d’artifice pour le GP3R

Une envolée de drones remplacera les traditionnels feux d’artifice du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R). Il s’agira du plus gros spectacle de drones au Canada, selon l’organisation.

400 drones illumineront le ciel du 5 août sous le thème Audace trifluvienne.

Avec les enjeux de qualité de l’air et d’inflammabilité amenés par la sécheresse et les feux de forêt que le Québec connaît, nous avons réalisé qu’il fallait voir s’il n’y avait pas moyen d’émerveiller les gens avec autre chose que des feux d’artifice , a expliqué jeudi le directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières, Dominic Fugère, par voie de communiqué.

Royal Pyrotechnie a été embauchée pour livrer le spectacle. Il s’agit de la firme québécoise choisie pour inaugurer la saison de l’International Loto-Québec cette année et pour souligner les 100 ans de Jean Paul Riopelle.

Le Grand Prix avait un important manque à gagner en raison de la décision de la majorité des élus de Trois-Rivières de ne pas lui accorder de subvention. En mai dernier, il avait lancé un appel aux gens d’affaires afin de financer la tenue de feux d’artifice.

Une douzaine d’entreprises ont levé la main ainsi que cinq conseillers municipaux, souligne le GP3R qui les nomme dans son communiqué de presse. Jonathan Bradley, Maryse Bellemare, Alain Lafontaine, Daniel Cournoyer et René Martin font partie de ceux qui ont utilisé une partie de leur budget discrétionnaire pour ce spectacle.

Le spectacle de drones débutera vers 22 h, une fois que le spectacle du Cirque du Soleil en hommage à Guy Lafleur sera terminé. Jeudi, le GP3R attendait la confirmation officielle du Port de Trois-Rivières pour pouvoir tenir l’événement sur son site.