Le faible niveau du Lac-Saint-Jean complique la vie des plaisanciers

Le faible niveau du lac Saint-Jean, qui pourrait descendre sous les 14 pieds durant la fin de semaine, est un obstacle pour les plaisanciers. C’est le cas à Saint-Henri-de-Taillon, où la navigation est plus risquée dans le chenal.

Il y a un balisage, mais le balisage est toujours plus large que la réalité du fond du chenal. Il faut vraiment que les gens [qui ont un voilier avec des quilles] s'alignent à la bonne place parce que les quilles pourraient frotter, puis ils pourraient rester pris, c'est là qu'est la problématique , a indiqué le maire de la ville, Laval Fortin, en entrevue à C'est jamais pareil.

« Il faut vraiment que les gens connaissent bien le chenal pour sortir à la bonne place. » — Une citation de Laval Fortin, maire de Saint-Henri-de-Taillon

L’élu est inquiet que le niveau passe à 13,5 pieds. À 13,5 pieds, on va être dans beaucoup plus dans les problèmes, on va être dans de sérieux problèmes , a-t-il lancé.

Mercredi, le niveau du Lac Saint-Jean se situait à 14,18 pieds, ce qui correspond à une altitude de 100,83 mètres. La veille, Rio Tinto avait indiqué dans un communiqué que le niveau du lac, déjà très bas, pourrait continuer à descendre durant la fin de semaine  (Nouvelle fenêtre) , pour se trouver sous la barre des 14 pieds.

La multinationale pointe du doigt les faibles précipitations depuis le début du printemps, qui auraient d'ailleurs été largement absorbées par les sols, pour expliquer le manque d'eau.

Il n’y a pas eu de pluie. On fait face à une situation de sécheresse. Le portrait hydrique est parmi les plus secs au cours des 70 dernières années , indique Malika Cherry, porte-parole chez Rio Tinto.

Des échanges avec Hydro-Québec

Pour limiter les dommages, Rio Tinto, qui gère le niveau du lac pour alimenter ses centrales hydroélectriques permettant la production d'aluminium, a déjà ajusté sa production d'énergie. Afin de maintenir ses opérations, elle s’est tournée vers les kilowattheures (kWh) d’Hydro-Québec.

« En fait, on fait des échanges avec Hydro-Québec tout au long de l'année, en période estivale, en période hivernale. C'est vraiment dans les deux côtés. Cette fois-ci, comme c'est Rio Tinto qui avait besoin d'électricité, si on veut, pour maintenir le niveau du lac, il y a eu des échanges dans ce sens-là », a ajouté Malika Cherry.

Malika Cherry est porte-parole chez Rio Tinto. Photo : Capture d’écran

La compagnie rappelle qu’elle ne contrôle que 25 % des entrées d’eau. Il faut toutefois préciser qu’elle gère 100 % des sorties.

Selon le décret gouvernemental, le lac Saint-Jean ne peut descendre sous les 14 pieds durant la période estivale, jusqu’au 7 septembre. Mais lorsque les apports en eau sont plus faibles, ce seuil minimum établi peut être enfreint.

Avec les informations de Michel Gaudreau