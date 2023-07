Érosion à Caraquet : des résidents de la rue Foley se demandent pourquoi rien ne bouge

Des citoyens de Caraquet dont la maison est menacée par l'érosion, le long de la rue Foley, ne savent plus trop où donner de la tête.

L'automne dernier, une scientifique de l'institut de recherche Valores, à Shippagan, avait sonné l'alarme. Il fallait faire quelque chose et vite. Mais, sur le terrain, aucun travail n'a encore été entrepris.

Réjeanne Blanchard réside sur la rue Foley depuis 21 ans. Elle est propriétaire d'une des cinq résidences qui se trouve près du cap.

Réjeanne Blanchard et Jeanne d'Arc Paulin plantent des fleurs devant une maison de la rue Foley, à Caraquet. Elles n'ont pas l'intention de planter quoi que ce soir à l'arrière. Photo : Radio-Canada / René Landry

Elle plante des fleurs devant sa maison avec l'aide de son conjoint, Edmond Paulin et sa belle-soeur Jeanne D'Arc Paulin.

Mais, à l'arrière, il n'est pas du tout question de toucher la terre.

L'avertissement d'une scientifique

En novembre dernier, la scientifique Marion Tétégan Simon lançait un signal d'alarme et affirmait que des travaux pour protéger le cap devaient être faits avant l'hiver.

La directrice scientifique Marion Tétégan Simon, de l'institut Valores, à Shippagan, est préoccupée depuis longtemps par le phénomène de l'érosion dans la Péninsule acadienne Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Voici ce qui risque d'arriver, selon elle, si rien n'est fait.

Des blocs de terre vont se détacher avec peut-être des risques de glissements de terrain en plus des risques d'érosion liés à la mer , avait-elle expliqué.

L'automne a passé, puis, l'hiver et le printemps. Il n'y a pas eu de travaux.

Attendre des nouvelles

On est dépendants de la bonne volonté des gouvernements , affirme Réjeanne Blanchard. Moi, j'ai le plus grand terrain ici. S'il faut que je paie de ma poche pour faire installer des grosses roches, avez-vous calculé ce que ça me coûterait?

« J'ai hâte d'avoir des nouvelles de quelque chose qui bouge. » — Une citation de Réjeanne Blanchard, résidente de la rue Foley à Caraquet

Edmond Paulin, un résident de la rue Foley, à Caraquet, montre à quel point le phénomène de l'érosion a fait des ravages, particulièrement au cours des dernières années. Photo : Radio-Canada / René Landry

Appelée à faire une mise à jour de la situation, la municipalité de Caraquet fait savoir qu'elle attend le rapport d'un expert en assurances.

Entre-temps, des résidents de la rue Foley ne savent plus à quel saint se vouer.