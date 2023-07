Mieux prévenir les allergies alimentaires dans les écoles

À la prochaine rentrée scolaire, les boîtes à lunch des élèves du Centre de services scolaire (CSS) des Phares pourront contenir des allergènes, comme des arachides et d’autres noix. Le CSS emboîte le pas à d’autres écoles de la province en mettant fin à l’interdiction pour miser sur la prévention.

Dans les milieux primaires et préscolaires du CSS des Phares, de nouvelles recommandations seront en vigueur. Par exemple, il sera notamment demandé à tous les élèves de se laver les mains avant et après avoir mangé ainsi que d’éviter de partager les aliments.

Une place sera assignée aux enfants aux prises avec des allergies lors de la collation et du repas, sans pour autant isoler ces élèves. Ils ne pourront consommer que la nourriture autorisée par leurs parents. Le personnel sera chargé de nettoyer les surfaces et de superviser l’application des nouvelles mesures.

Pour élaborer ces mesures, le CSS s’est basé sur les recommandations de l’organisme Allergies Québec, qui fournit de la documentation aux établissements d’éducation. D'autres établissements d'enseignement dans la province ont aussi adopté cette ligne de conduite dans les dernières années.

Ailleurs au Bas-Saint-Laurent

D’autres centres de services scolaire de la région adopteront une approche similaire quant aux allergies alimentaires pour l'année scolaire 2023-2024. Le directeur général du CSS des Monts-et-Marées, Alexandre Marion, parle d’un changement de culture qui se fera graduellement au cours de la prochaine année.

Du côté du CSS de Kamouraska–Rivière-du-Loup, sept écoles primaires sur un total de 31 ont levé la main pour mettre en place de nouvelles mesures de prévention des allergies alimentaires. Stéphanie Gendron, conseillère en communication pour le CSS , assure que des rencontres sont en cours entre les parents concernés et les infirmières et infirmiers scolaires. Plus d’informations seront fournies aux parents à la rentrée.

Le CSS du Fleuve-et-des-Lacs n’a pas répondu à la demande d'entrevue de Radio-Canada. On ignore si de nouvelles mesures y seront mises en place pour la prévention des allergies alimentaires.

Ça ne me stresse pas

La fille de Cidjie Proulx est allergique aux œufs et aux arachides. La petite n’est pas encore d’âge scolaire, mais sa mère ne s’inquiète pas à l'idée de la rentrée scolaire future.

« C’est une fausse sécurité que d’interdire les allergènes dans les écoles parce qu’il y a des enfants qui arrivent quand même avec des allergènes. » — Une citation de Cidjie Proulx

La sensibilisation et l’éducation, c’est toujours mieux , poursuit la mère.

Mila-Jade, trois ans, a de l'enflure et de l'urticaire lorsqu'elle consomme des œufs ou des arachides. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

Environ 75 000 jeunes qui fréquentent des écoles au Québec présentent des allergies alimentaires, selon Dominique Seigneur, directrice des communications chez Allergies Québec. Œufs, moutarde, sésame, fruits de mer, produits laitiers, blé et soya font partie de la liste. C’est devenu un peu utopique de penser qu’on peut bannir tout , remarque-t-elle. Ça crée, certes, un certain filet de sécurité, mais jusqu'à quel point les gens respectent le bannissement?

Allergies Québec en demande plus

Allergies Québec déplore que le Québec soit la seule province canadienne qui ne possède aucun encadrement pour la prise en charge des enfants allergiques en milieu scolaire. Pour le moment, la gestion des allergies revient aux écoles et aux centres de services scolaire.

« Il faut que ce soit chapeauté par une initiative et une volonté politique parce que c’est beaucoup demander à chaque école de gérer ça selon les différents milieux. » — Une citation de Dominique Seigneur, directrice des communications chez Allergies Québec

L’organisme souhaite une standardisation des pratiques pour que tout le monde agisse de la même façon quand un élève qui a des allergies se présente en milieu scolaire. Une formation rigoureuse et un encadrement du personnel sont la clé, selon Allergies Québec.

Éventuellement, on peut prendre en charge des étudiants allergiques sans y aller avec des restrictions très massives, mais plutôt d’appliquer de nouvelles mesures pour former tout le personnel et savoir comment éviter une réaction, comment agir en cas de réaction allergique , conclut Dominique Seigneur.

Avec les informations de Gabriel Paré-Asatoory et de Lisa-Marie Bélanger