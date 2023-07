FEQ : La belle exubérance de Talk

Cette fois, le FEQ invite l’auteur-compositeur-interprète à assurer la première partie d'Imagine Dragons, vendredi. Je ne m’attendais pas à revenir si tôt , dit-il, visiblement heureux.

C'est en pleine pandémie que l’artiste natif d’Ottawa a composé Runaway to Mars, la chanson qui allait lancer sa carrière. C’est d'ailleurs grâce à sa participation au Festival d'été en 2022 que la chanson est devenue virale.

On a fait un montage de certains moments au Festival et on a mis la chanson en trame de fond . TikTok a fait le reste du travail.

Succès sur TiKTok

TikTok a eu un impact considérable sur la carrière de Talk. Ç'a assurément changé ma vie , concède-t-il.

Je vais être honnête, il y a beaucoup de pression qui vient avec TikTok. Ça fait partie du travail d’un artiste maintenant. Tu dois être un créateur de contenu, un spécialiste des médias sociaux, ce qui ajoute au travail de l’artiste. Je pense que plusieurs trouvent ça difficile. Je sais que moi je trouve ça difficile par moments. Mais ç’a été bénéfique dans mon cas. Je suis très reconnaissant.

Pour son deuxième passage, il se fera plaisir à nouveau en interprétant La Ziguezon, une chanson qui rappelle ses racines québécoises et qui a marqué son enfance. Je l’adore!

Sauvé par Coldplay

Né Nicholas Durocher, Talk voue un amour inconditionnel à Chris Martin et Coldplay.

Ils ont littéralement sauvé ma vie et lui ont donné du sens. Leur musique me touche, mais surtout, ce que j’aime le plus de Chris Martin, c'est son message. C’est inclusif et plein d'amour, et j’emporte ça avec moi. Mon nom Talk vient de la chanson de Coldplay. [Le nom], c’est pour emporter une part d’eux avec moi.

Avec ses immenses salopettes, ses cheveux colorés et son maquillage, Talk est un personnage volontairement plus grand que nature.

Talk est une extension de qui je suis. C’est théâtral. J’essaie d’être ce que j’ai toujours voulu être, c’est-à-dire visible, exubérant et plein d’amour.