Le bureau touristique de la Ville de Percé estime la baisse de visiteurs à environ 12 %. Il s'agit du mois de juin le plus tranquille que ceux des deux ou trois dernières années, selon Marie Leblanc, la directrice de la promotion touristique et culturelle à la Ville de Percé.

Cette baisse ne la surprend pas. La Gaspésie a été vraiment choyée au cours des dernières années , dit-elle, évoquant la venue record des touristes québécois durant les années de la pandémie.

Les visiteurs de l'extérieur du Québec sont par contre de retour. Les réservations sont plus nombreuses. Des Maritimes, de l’Ontario, de la France, les Américains […], cette clientèle nous visite de plus en plus tôt .

Ces touristes avaient auparavant l’habitude de visiter la Gaspésie plutôt vers la fin de l’été.

Un mois de juin 2023 « plus tranquille » à Percé ÉMISSION ICI PREMIÈRE • D'Est en Est Un mois de juin 2023 « plus tranquille » à Percé. Contenu audio de 9 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 9 minutes

Le Géoparc à Percé connaît un achalandage de visiteurs semblable à l'an dernier. Grosso modo, ça ressemble pas mal à l'année passée, avec un petit peu de baisse à cause de la brume de cette année , croit la directrice Nathalie Spooner.

Malgré l’arrêt des opérations de la tyrolienne du Géoparc cette année, en raison du manque de main-d'œuvre, Mme Spooner a confiance que le reste des activités sauront plaire aux touristes. Venez vous amuser chez nous, on a 18 kilomètres de sentiers praticables pour tout le monde!, lance-t-elle.

Les aléas de la météo

Selon Environnement Canada, les régions qui longent le fleuve Saint-Laurent ont été touchées par un changement de masse d’air, accompagné de températures inférieures à la normale pendant une semaine à partir du 3 juin.

Percé sous la brume. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Les températures plus fraîches, davantage de pluie, expliquent peut-être en partie ce ralentissement de début de saison. La brume qui enveloppe parfois le rocher Percé amène alors son lot d’annulations. Les gens vont rester une journée au lieu de deux, explique Nathalie Spooner.

Malgré un début de saison au ralenti, Tourisme Percé estime qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter.

L'an dernier, les taux d’occupation de la région en mai (39,5 %) et en juin (56 %) avaient atteint des seuils records, selon Tourisme Gaspésie.

Avec les informations de Stéphanie Rousseau.