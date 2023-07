L'Association des employeurs maritimes de Colombie-Britannique (BCMEA) a déclaré dans un communiqué mercredi que des milliards de dollars de marchandises restent en suspens, ce qui perturbe les chaînes d'approvisionnement essentielles et nuit aux relations avec les partenaires commerciaux internationaux.

L'association a déclaré que si le Syndicat international des débardeurs et magasiniers du Canada (ILWU) acceptait un arbitrage contraignant, les opérations portuaires pourraient reprendre rapidement, les marchandises essentielles pourraient recommencer à circuler et il y aurait une stabilité et un rétablissement immédiats des opérations de la chaîne d'approvisionnement du Canada .

Les pourparlers visant à mettre fin à une grève dans les ports de la Colombie-Britannique sont au point mort, les deux parties s'accusant mutuellement d'être déraisonnables. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

L'association a indiqué qu'elle avait proposé pour la première fois un arbitrage par voie de médiation, il y a près de trois semaines. Ce processus, dit-elle, serait façonné par les deux parties et n'aboutirait à un résultat contraignant que si cela s'avérait nécessaire.

Les pourparlers entre l'association des employeurs et le syndicat ont été interrompus lundi.

Quatorze quarts de travail consécutifs et cinq jours de grève de l' ILWU Canada ont potentiellement perturbé 3,7 milliards de dollars de marchandises -- pièces automobiles, aliments réfrigérés, engrais, minéraux critiques et marchandises qui ne parviennent pas aux Canadiens ou à nos partenaires commerciaux à l'étranger , a déclaré l'association.

Une compagnie ferroviaire nord-américaine a placé des embargos temporaires sur le trafic d'exportation vers le port de Vancouver en raison de la grève. Patrick Waldon, de l'entreprise Canadien Pacifique Kansas City, anciennement connue sous le nom de Canadien Pacifique, indique que la société suit de près l'évolution de la situation et reste en communication directe avec les clients.

Depuis samedi, plus de 7000 employés dans plus de 30 ports de la Colombie-Britannique font grève. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Impasse sur les travaux d’entretien

Les deux parties au conflit ont déclaré mardi que les questions sur les travaux d’entretien constituaient un point d'achoppement dans les négociations.

Le syndicat a déclaré que sa compétence en matière de travaux d’entretien était érodée par le recours à des sous-traitants, et que le principal problème était le refus des employeurs d'accepter une seule phrase d'un document de maintenance.

L'association des employeurs a quant à elle déclaré que le syndicat essayait d'étendre de manière agressive son contrôle des tâches d'entretien, bien au-delà d'un accord qui, selon l'association, est juridiquement bien établi depuis des décennies .

Des organisations d'entreprises ainsi que des représentants de l'Alberta et de la Saskatchewan ont demandé à Ottawa d'intervenir et de mettre fin à la grève, mais le ministre fédéral du Travail, Seamus O'Regan, a déclaré qu'il souhaitait que le syndicat et les employeurs retournent à la table des négociations.