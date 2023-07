Recul du marché immobilier dans le Grand Montréal en juin

Le secteur de Vaudreuil-Soulanges enregistre la baisse la plus importante avec une diminution de 28 % par rapport à juin 2022. Laval suit avec un recul de 20 %, tandis que l’île de Montréal a vu une diminution de 10 %. La Rive-Sud est le secteur ayant connu la diminution la moins marquée, avec 6 %.

L' APCIQ attribue ce recul à la nouvelle hausse du taux directeur à 4,75 % annoncée par la Banque du Canada le 7 juin. Il s'agit du plus haut taux directeur depuis 2001.

En raison de ce ralentissement, les délais de vente moyens sont également plus longs, souligne l’ APCIQ . Par exemple, il faut en moyenne 77 jours, soit 33 jours de plus par rapport à juin 2022, pour vendre les petites propriétés. Pour les copropriétés et les maisons unifamiliales, il s’agit respectivement de 22 jours et 20 jours de plus.

Au mois de juin, il y a toutefois eu une augmentation de 32 % des inscriptions de propriétés dans le Grand Montréal, avec 15 806 inscriptions répertoriées. La catégorie des unifamiliales se démarque par une augmentation de 38 %.

Quant aux prix, ils tendent à se stabiliser alors que les conditions de marché favorisent légèrement moins les vendeurs, soutient l’ APCIQ . Mais lorsqu’on les compare à ceux de juin 2022, les prix médians ont encore reculé. Pour les unifamiliales des grands secteurs du Grand Montréal, ils ont varié entre 1 % et -9 %. Le recul est plus marqué du côté de l’île de Montréal (-9 %) et de Laval (-8 %).

La prochaine annonce de la Banque du Canada concernant le taux directeur est prévue le 12 juillet.