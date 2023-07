Un homme poignardé dans le métro de Toronto

Selon la police, la victime a subi des blessures potentiellement mortelles.

Le suspect est chauve et mesure entre 1,65 m et 1,80 m. Il portait un chandail à capuchon vert, des pantalons noirs et des lunettes noir et or.

L’attaque a entraîné l’interruption du service de métro sur la ligne 1 entre les stations Lawrence et Davisville. Les autobus qui s’arrêtent habituellement à Eglinton sont redirigés vers la station St. Clair et des navettes ont été ajoutées pour remplacer le service de métro.

La police demande aux témoins de la contacter.