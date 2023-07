Drummondville rend hommage à l’artiste Rita Letendre

Une grande murale aux couleurs vibrantes rend hommage à Rita Letendre, surnommée la peintre de la lumière. « Évidemment, ça nous a émus lorsqu'on a entendu le projet de murale pour rendre hommage à Rita. On était époustouflés de voir un si beau travail », raconte le fils de l'artiste, Jacques Letendre.

La murale, intitulée Echo, sera inaugurée à la Place Saint-Frédéric de Drummondville, le 6 juillet à 20h30.

La murale sera d'ailleurs animée en soirée par une projection multimédia, incluant sons et lumière. La création des muralistes du Projet TYXNA intègre un portrait de l'artiste en noir et blanc, et ses faisceaux de couleur emblématiques. Ce qui est intéressant dans l'œuvre du groupe TYXNA, c'est qu'ils n'ont pas essayé de copier, mais ils se sont inspirés des œuvres de ma mère, des périodes de flèches vers l'infini, ils ont mis de la couleur comme Rita faisait , explique M. Letendre.

Une pionnière parmi les hommes

La vie pour elle, c'était peindre. C'était une travaillante et une fonceuse nous dit son fils unique. L'artiste, née à Drummondville, était d'origine québécoise et abénakise. Cette figure bien connue de l’art abstrait fut parmi les premières peintres au Québec à réaliser des toiles grands formats. Elle fut également parmi les premières femmes à s'imposer dans le monde de l'art moderne, un monde d'hommes, avec les Borduas et Riopelle.

« Il y avait Rita, Françoise Sullivan et Marcelle Ferron, c'est tout! Ça prenait vraiment de la détermination pour qu'une femme puisse percer parce que les gars voulaient prendre toute la place! » — Une citation de Jacques Letendre, fils de Rita Letendre