« Perception devient réalité », c’est ce que répond le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, lorsqu’appelé à réagir aux propos du directeur général de la Vallée de la transition énergétique au sujet des tensions à Trois-Rivières.

Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Lors de la dernière séance du conseil municipal, mardi dernier, Alain Lemieux a pris la parole en faisant un appel au respect. Devant les tensions liées au projet d’agrandissement du parc industriel Carrefour 40-55, il a dit souhaiter s'assurer que des entreprises liées à la vallée de la transition énergétique soient les bienvenues à Trois-Rivières.

Le grand patron de la Vallée de la transition énergétique (VTE) se disait perplexe sur la façon de faire du conseil municipal qui mène, selon lui, à de plus en plus de questionnements sur l'attrait économique de la ville.

Le député de Saint-Maurice-Champlain reconnaît que cette situation peut teinter l’opinion des investisseurs qui observent la situation de l’étranger.

« Plus vous partez de Trois-Rivières et que vous ajoutez des milliers de kilomètres, [plus les] investisseurs qui voient ça de l’étranger se [fabrique] une perception. » — Une citation de François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

Le ministre fédéral croit que l’acceptabilité sociale est importante dans ce dossier, il ajoute toutefois que les citoyens doivent réaliser que les projets qui voient le jour dans le cadre de la VTE sont importants pour la décarbonation de l’économie.

Ce qu'on amène chez nous, ce sont les entreprises de demain. Ce n’est pas seulement que des véhicules électriques, ce sont des véhicules verts. À Trois-Rivières, il y a une opportunité générationnelle , a-t-il déclaré.

Le ministre fédéral croit qu’il faut calmer le jeu et que concilier développement économique et protection de l’environnement est possible.

D’après l’entrevue réalisée à l’émission Toujours le matin