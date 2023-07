L’UNESCO souligne l'urgence de protéger le parc national Wood Buffalo

Selon la Première Nation crie Mikisew qui avait initialement fait part à cette institution des Nations unies de ses préoccupations concernant le parc national de Wood Buffalo, le rapport réaffirme les menaces que représentent les barrages, l'exploitation des sables bitumineux et le changement climatique.

La porte-parole de la Première Nation, Melody Lepine, dit que le document est plus clair que jamais sur ce qu'il faut faire pour garder en bonne santé environnementale le plus grand parc national du Canada, situé à la frontière entre l'Alberta et les Territoires du Nord-Ouest.

« Les experts ont reconnu qu'il est urgent d'agir maintenant. » — Une citation de Melody Lepine, porte-parole de la Première Nation crie Mikisew

Bien que la plupart de ses recommandations aient déjà été formulées, le rapport propose des échéances. L'évaluation des risques devrait être réalisée d'ici la fin de l'année prochaine, les plans de remise en état des résidus devraient être achevés avant 2026 et les plans d'occupation des sols devraient être accélérés ».

Selon Melody Lepine, ces délais sont le résultat d'une visite en 2022 de l'équipe de l'UNESCO à Fort Chipewyan, une communauté située à la limite du parc.

Ils ont compris l'urgence de la situation lorsqu'ils ont visité Fort Chipewyan. Nous sommes très inquiets , dit-elle. Elle ajoute que les inquiétudes sont encore plus vives depuis les rejets d'eaux usées des sables bitumineux du site l'Impériale à Kearl, à 70 kilomètres au nord de Fort McMurray.

Des préoccupations qui datent

Il y a près de 10 ans, les Cris de Mikisew ont fait part à l' UNESCO de leurs inquiétudes concernant Wood Buffalo, un site inscrit au patrimoine mondial de l'humanité.

Les utilisateurs traditionnels du parc avaient vu le niveau de l'eau baisser d'année en année, ce qui, selon eux, était dû au barrage Bennett, construit en amont par la Colombie-Britannique. Ils craignaient également que les bassins de résidus des sables bitumineux, en pleine expansion, ne constituent un risque pour la qualité de l'eau.

L' UNESCO avait répondu à ces préoccupations en 2016, lorsqu'une enquête a révélé que ces craintes étaient fondées. Ottawa avait élaboré un plan de 87 millions de dollars pour mieux gérer et surveiller l'eau dans le parc.

Le nouveau rapport évalue l'efficacité de ce plan. Il conclut qu'il n'est pas nécessaire de retirer au parc son statut de patrimoine mondial pour le moment. Mais sur les 14 objectifs du parc, l' UNESCO estime que seuls deux s'améliorent, cinq sont stables et sept se détériorent.

Cinq de ses 17 recommandations concernent les sables bitumineux, notamment une demande d'évaluation des risques liés aux bassins de résidus, une réforme de la surveillance environnementale, des plans de remise en état des bassins qui ne menacent pas le parc et l'examen de nouveaux projets à la lumière de ce qui a déjà été développé.

Gillian Chow-Fraser, de la Société pour la nature et les parcs du Nord de l’Alberta, reconnaît que le nouveau rapport est plus sévère.

« [Le rapport] est beaucoup plus rigoureux dans son analyse de la gestion des sables bitumineux et demande des actions beaucoup plus spécifiques et plus importantes pour améliorer la gestion des résidus. » — Une citation de Gillian Chow-Fraser, gestionnaire des programmes sur la forêt boréale à la Société pour la nature et les parcs du Nord de l’Alberta.

Benji Smith, porte-parole du ministère de l'Environnement et des parcs de l'Alberta, dit que la province examine le rapport et précise qu'aucun résidu des sables bitumineux ne sera libéré sans avoir fait l'objet d'une étude rigoureuse. Des travaux sont en cours pour déterminer si et comment l'eau des mines de sables bitumineux pourrait être rejetée en toute sécurité à l'avenir , écrit-il dans un courriel.

Parcs Canada, pour sa part, a publié une déclaration saluant le rapport de l' UNESCO . Le programme de financement d'Ottawa pour Wood Buffalo se termine cette année.

Avec les informations de La Presse canadienne