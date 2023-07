Une défense d'éléphant trouvée dans la tombe laisse à penser que la femme a pu voyager dans des régions lointaines. Photo : Université de Séville/Groupe ATLAS

Mais ils ont maintenant déterminé que les restes étaient ceux d'une femme, et ils n'ont eu besoin que de deux dents pour le faire.

Les chercheurs ont utilisé une nouvelle méthode pour déterminer le sexe en analysant l'émail des dents. Cette technique, mise au point il y a environ cinq ans, est plus fiable que l'analyse de restes de squelettes en mauvais état, selon leur étude publiée dans la revue Scientific Reports (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

La plupart des détails de la vie de la Dame d'ivoire , comme l'ont surnommée les chercheurs, restent un mystère, mais il existe quelques indices permettant de s'en faire un portrait.

Elle a été enterrée seule dans une tombe contenant des objets très particuliers , a souligné Leonardo Garcia Sanjuan, qui est coauteur de l'étude et archéologue à l'Université de Séville, en Espagne. Cela montre qu'elle était une personne spéciale.

Les découvertes tendent à montrer que la Dame d'ivoire était vénérée par sa communauté. Photo : Université de Séville/Groupe ATLAS

La tombe se trouve à quelques kilomètres à l'ouest de Séville, près de la côte sud de l'Espagne, et a été fouillée en 2008. Les archéologues pensaient qu'il s'agissait d'un jeune homme, sur la base de l'examen des os mal conservés et du fait que plusieurs objets précieux trouvés dans la tombe – notamment des coquilles d'œufs d'autruche et de l'ambre, ainsi que les défenses et le poignard – indiquaient que l'individu avait un statut social élevé.

La nouvelle technique détecte les différences dans la chimie de l'émail dentaire entre les hommes et les femmes et peut être utilisée même lorsque l'ADN complet n'est pas disponible.

Cette recherche apporte un élément de plus pour remettre en question les vieux récits historiques , a déclaré Alison Beach, une historienne à l'Université de St Andrews en Écosse, qui n'a pas participé à l'étude.

« Elle montre que ce n'est pas exclusivement vrai que les hommes ont toujours été les plus vénérés ou qu'ils ont toujours détenu le plus d'autorité. » — Une citation de Alison Beach, Université de St Andrews

Marta Cintas-Pena, qui est coauteure de l'étude et archéologue à l'Université de Séville, gère une base de données sur les sépultures de l'âge du cuivre trouvées dans 21 sites archéologiques différents de la péninsule ibérique, qui comprend l'Espagne et le Portugal. Elle contient actuellement des informations sur 1723 personnes.

« La sépulture de la Dame d'ivoire se distingue nettement de toutes les autres. Il n'y a absolument aucune sépulture connue d'homme ou de femme qui soit comparable à la sienne. » — Une citation de Leonardo Garcia Sanjuan, Université de Séville

Environ 250 ans après l'enterrement de la Dame d'ivoire, de nouvelles tombes ont été construites autour de la sienne, mais toujours avec une zone tampon de 30 mètres. Et environ 80 ans après sa mort, les gens sont entrés à nouveau dans sa tombe et y ont placé d'autres objets votifs, dont la dague en cristal.

Une dague en cristal de roche découverte dans la tombe. Photo : Université de Séville/Groupe ATLAS

Les chercheurs savent peu de choses sur la structure sociale ou politique de la société à laquelle elle appartenait, qui était à peu près contemporaine de l'ascension des pharaons dans la vallée du Nil en Égypte et de la construction de la première ville planifiée sur les rives de l'Euphrate en Mésopotamie.

Katharina Rebay-Salisbury, qui est coauteure de l'étude et archéologue à l'Université de Vienne, soupçonne que la même erreur d'identification pourrait se produire dans d'autres tombes anciennes où les chercheurs se sont dit : Oh, il s'agit d'une personne riche et importante, c'est forcément un homme.

Récemment, d'autres chercheurs ont déterminé, grâce à une analyse ADN, qu'un guerrier viking décoré enterré en Suède était une femme, bouleversant ainsi les hypothèses antérieures.