Le propriétaire d’une mine de césium, au Manitoba, veut assécher partiellement un lac

Le propriétaire chinois de la mine de Tanco, dans l'est du Manitoba, a relancé le débat sur l’assèchement partiel d'un lac afin d'extraire plus de césium d'un des rares gisements mondiaux de ce métal.

La volonté d'exploiter le reste du césium de la mine de Tanco découle d’une pénurie mondiale de cet élément, utilisé dans les fluides de forage des puits de pétrole et de gaz, l'imagerie médicale et le maintien de l'heure des horloges atomiques (notamment utilisées pour les systèmes GPS), entre autres.

Sinomine Resource Group est propriétaire de la mine depuis 2019. Le site se trouve sur les rives du lac Bernic, un petit plan d'eau du Bouclier canadien situé entre les parcs provinciaux du Whiteshell et Nopiming.

L'objectif de l’entreprise chinoise est d'atteindre le césium qui ne peut pas être extrait pour le moment, car il est intégré dans des colonnes verticales qui soutiennent le toit de la mine souterraine.

Selon Christopher Ecclestone, stratège minier chez Hallgarten & Company à Londres, en Angleterre, il existe un type d'exploitation minière appelée "chambre et pilier", où l'on creuse une grande cavité souterraine, mais où on laisse des piliers pour soutenir le plafond. Si on ne les a pas, toute la mine s'effondre .

À l'état pur, le césium est liquide à une température ambiante, et peut s'enflammer au contact de l'air et exploser au contact de l'eau.

Dans la nature, il est généralement enfermé de manière plus sûre dans une roche appelée pollucite. Aucun endroit sur Terre n'a autant de ce minéral que la mine de Tanco, qui possédait autrefois les deux tiers de la pollucite facilement accessible de la planète.

Exploitation à ciel ouvert

En juin, le directeur général de la division nord-américaine de Sinomine Resource Group, Frank Wang, a déclaré au Globe & Mail que l'entreprise basée à Pékin privilégie l’option de vider partiellement le lac Bernic pour accéder au césium..

« Le but est assurément d'avoir une exploitation à ciel ouvert. » — Une citation de Frank Wang, directeur général de la division nord-américaine de Sinominen, au Globe & Mail

Bien que Sinomine Resource Group ait refusé les demandes ultérieures d'entrevues de CBC/Radio-Canada, le directeur général de la mine de Tanco, Joey Champagne, a confirmé que la société mère envisageait plusieurs idées pour la réhabilitation de la mine.

Nous évaluons actuellement différentes options pour le développement à long terme de Tanco, chacune nécessitant une évaluation supplémentaire. Toute expansion potentielle fera l'objet d'un processus d'examen rigoureux et sera conforme aux lois canadiennes applicables , a précisé Joey Champagne.

Le ministre de l'Environnement et du Climat du Manitoba, Kevin Klein, dit qu’aucun plan n'a encore été soumis au gouvernement provincial.

Dialogue avec la Première Nation de Sagkeeng

L'ancien propriétaire de la mine de Tanco avait approché la province avec un projet d’assèchement partiel du lac il y a une décennie, mais n'avait pas obtenu d'approbation.

Le militant pour le Wilderness Committee au Manitoba, Eric Reder, est prêt à défendre les intérêts de la nature. Dès que vous voulez vous développer une mine à ciel ouvert, vous changez la donne […] Et dès que vous décidez de vider le lac dans la basse rivière Bird, vous vous heurtez à une immense opposition.

Il a également affirmé que le lac Bernic était pollué, bien qu'un rapport préparé pour Tanco par le cabinet de consultants environnementaux Tetra Tech indique que le lac n'est pas toxique même s'il contient des concentrations élevées d'antimoine, de béryllium, de césium, de lithium, de manganèse, de rubidium, de silicium et de strontium.

La Première Nation de Sagkeeng, une nation anishinabe du Traité 3 qui se trouve le long de la rivière Winnipeg et qui considère le lac Bernic comme faisant partie de son territoire traditionnel, a qualifié l'idée d’assécher partiellement le lac de très préoccupante, mais le chef EJ Fontaine dit vouloir tout de même rester en bons termes avec les nouveaux propriétaires de la mine.

Nous espérons que ce contact pourra déboucher sur une relation positive et mutuellement bénéfique, fondée sur le respect des droits inhérents de la Sagkeeng et de l'environnement , a fait savoir le chef de la Première Nation de Sagkeeng dans un communiqué.

Avec les informations de Bartley Kives