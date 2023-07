La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, se considère comme « blanchie » après que CBC News a ajouté une note à des articles qui rapportaient précédemment, selon des sources, que son bureau avait directement envoyé des courriels à des procureurs de la Couronne au sujet de causes intentées contre des manifestants de Coutts, en Alberta, qui avaient bloqué la frontière entre le Canada et les États-Unis.

Un premier article, publié en janvier 2023, faisait référence à de présumés courriels envoyés au service des procureurs de la Couronne de l'Alberta par une personne travaillant dans le bureau de Danielle Smith.

Sur la base de sources confidentielles, CBC News et Radio-Canada avaient décrit ces courriels comme remettant en cause l’évaluation et les décisions des procureurs sur des cas de poursuites en lien avec le barrage frontalier de Coutts , explique la note qui se retrouve également, en français, dans un article de Radio-Canada publié le même jour.

La note de la rédaction indique qu’une enquête de la Commissaire à l'éthique de l'Alberta, Marguerite Trussler, a conclu que sur la base des informations obtenues, aucun procureur de la Couronne n'avait reçu de courriel directement du bureau de la première ministre sur les causes associées à la COVID-19.

La commissaire avait toutefois déterminé que la première ministre avait enfreint l'article 3 de la loi sur les conflits d'intérêts lors de son interaction avec le ministre de la Justice concernant les accusations criminelles portées contre le pasteur Artur Pawlowski.

À la lumière de ces conclusions, CBC News a recontacté ses sources et procédé à un examen de son travail journalistique.

Ces sources ont à nouveau affirmé que des procureurs avaient ressenti une pression politique au sujet des causes liées à Coutts , peut-on lire, mais n’ont pas pu confirmer que les courriels décrits avaient été envoyés par le bureau de la première ministre à la Couronne.

CBC News regrette d’avoir rapporté un contact direct par courriel , conclut la note de la rédaction.

Le dossier est « clos », dit Danielle Smith

Danielle Smith a réagi en fin de journée mercredi. Le journalisme fait partie intégrante de notre société et tout ce que j'ai toujours demandé, c'est une couverture équitable, exacte et équilibrée , a déclaré la première ministre sur Twitter.

Je me sens blanchie, tout comme mon bureau.

Depuis la première publication de l’article, en janvier, Danielle Smith nie l’existence des courriels allégués. La première ministre avait menacé d’intenter une poursuite contre CBC si l’organisation ne se rétractait pas et ne s’excusait pas.

Au lendemain des premières publications, CBC News et Radio-Canada ont publié une clarification dans ces articles, dans lequel CBC News spécifie ne pas avoir vu les courriels allégués.

Au cours d’une conférence de presse, en avril, Danielle Smith avait réitéré que ni elle ni quiconque de son bureau n’avait contacté les procureurs de la Couronne dans ce dossier.

Maintenant que CBC a exprimé ses regrets pour une couverture inexacte et que les Albertains connaissent la vérité, je considère que le dossier avec CBC est clos , a ajouté Danielle Smith sur Twitter.

Remise en question des poursuites

Lors d’une entrevue accordée à Rebel News, en décembre dernier, Danielle Smith avait remis en question l’intérêt public des poursuites et les probabilités de condamnation dans les dossiers liés au blocage du poste frontalier de Coutts.

Je leur ai demandé de faire un examen des dossiers en gardant ces deux éléments en tête , avait-elle déclaré.

Artur Pawlowski a été notamment reconnu coupable, en mai dernier, d'avoir interféré avec une infrastructure jugée essentielle en vertu de la Loi sur la défense des infrastructures. Photo : Radio-Canada

Lors d'une conversation téléphonique divulguée en janvier entre Danielle Smith et Artur Pawlowski, un pasteur controversé de Calgary qui faisait face à des accusations en lien avec les manifestations de Coutts, la première ministre albertaine avait aussi déclaré avoir eu des communications presque hebdomadaires avec des responsables du ministère de la Justice.

Au cours de l'appel téléphonique, la première ministre a également déclaré que les règles ne lui permettaient de poser des questions aux fonctionnaires que sur deux choses : la probabilité raisonnable de condamnation et l’intérêt public de la poursuite. La politicienne lui avait toutefois assuré qu’elle continuerait de faire avancer le dossier à l’interne.

Après le dévoilement de l’enregistrement, Danielle Smith avait nié qu’elle ou son bureau avait eu une conduite inappropriée.

Dans un tweet à la suite de cette révélation de CBC-Radio-Canada, elle a confirmé avoir demandé au personnel du ministère de la Justice de déterminer si une amnistie pouvait être accordée pour les accusations non liées aux armes à feu, mais avoir respecté l’avis juridique du ministère.

Tel qu'indiqué précédemment lors de plusieurs entretiens, j'ai reçu un mémoire juridique du ministère de la Justice recommandant de ne pas poursuivre l'amnistie, car plusieurs affaires concernant cette question étaient et sont toujours devant les tribunaux. J'ai suivi ce conseil , avait-elle écrit.

En mai, Artur Pawlowski a été reconnu coupable de méfait pour avoir encouragé les camionneurs à continuer de bloquer le poste frontalier de Coutts, lors de la manifestation de 2022.