Deux semaines après la suspension de la liaison ferroviaire entre Montréal et New York, Amtrak et le Canadien National (CN) se renvoient la responsabilité de cette interruption du transport de passagers entre les deux métropoles.

L'Adirondack, ce train qui permet aux voyageurs de passer de Montréal à Manhattan en quelque 11 heures de roulis, a cessé de fonctionner le 23 juin dernier sur une décision qu'Amtrak a annoncée sur son site Internet.

Le transporteur, basé à Washington, affirme que l'interruption du service est la conséquence d'une décision du Canadien National (CN) de réduire la limite de vitesse en raison de la chaleur. Cette décision, écrit Amtrak, a un impact sur les trains Adirondack 68 et 69 qui, pour une période indéterminée, n'effectueront plus que la liaison Albany – New York, un périple de trois heures et demie.

Ce changement survient quelque deux mois après que l'Adirondack eut repris du service, ayant été interrompu durant la pandémie de COVID-19.

Le CN, lui, attribue la responsabilité de cette nouvelle interruption à Amtrak. Dans un message courriel à radio-canada.ca, le CN écrit qu' Amtrak est responsable et n'a pas payé l'entretien nécessaire pour maintenir le corridor ferroviaire utilisé à un niveau permettant d'assurer la fluidité de son service .

Le Canadien National reproche au transporteur américain de refuser d'investir dans ce tronçon de voie et de ne pas affecter un nombre suffisant d'employés sur cet itinéraire afin d’assurer un service continu .

Le CN poursuit en disant que les restrictions de vitesse qu'il impose pour raison de sécurité s'appliquent au transport de passagers et de marchandises, et qu'elles sont dues aux conditions météorologiques dans le sud du Québec . Selon qu'il fasse très chaud, ou très froid, les rails sont sujets à la contraction ou à l'expansion.

« Le CN ne peut commenter les raisons pour lesquelles Amtrak refuse d'investir dans ce tronçon de voie afin de réduire l'impact des conditions météorologiques extrêmes, ni sur les raisons pour lesquelles Amtrak n'affecte pas un nombre suffisant d'employés sur cet itinéraire afin d’assurer un service continu. » — Une citation de Extrait du message du Canadien National à radio-canada.ca

Jason Abrams, responsable des communications pour Amtrak, a répondu à la demande d'entrevue de radio-canada.ca en renvoyant le message affiché par Amtrak sur son site Internet.

Des régions touristiques pénalisées

Des responsables locaux cités dans l'Adirondack Explorer (média indépendant et sans but lucratif du nord de l'État de New York) ont déclaré que l'état des rails près de Montréal serait en cause dans cette interruption de service. Amtrak, dit-on, craindrait que les rails ne soient déformés sous la pression de trains circulant à grande vitesse, lorsque le mercure dépasse les 30 degrés Celsius.

On aurait espéré que ces trois ans d'arrêt de service [en pandémie] leur auraient permis de répondre à tous les besoins et préoccupations , s'est insurgé Gary Douglas, président de la Chambre de commerce de North Country, à Plattsburgh, sur le site d'Adirondack Explorer.

Par courriel, Gary Douglas a déclaré à radio-canada.ca que l'Adirondack était important non seulement à titre d'unique liaison ferroviaire entre Montréal et la ville de New York, mais aussi en tant que mode de transport pour des destinations touristiques telles que les Adirondacks et Saratoga Springs .

En seulement un mois, ce printemps, l'Adirondack aurait vu pas moins de 5000 passagers monter à bord, estime M. Douglas.

La décision du CN est tombée de manière inattendue, écrit-il, et elle consiste à réduire la vitesse à 10 miles à l'heure [16 km/h] pour les trains de passagers sur les tronçons entre la frontière canado-américaine et Montréal, et ce, chaque fois que la température extérieure excède 86 degrés Fahrenheit [30 degrés Celsius].

En conséquence, l'équipage d'Amtrak travaille plus longtemps que ne le dictent les règles de leur service, dit M. Douglas.