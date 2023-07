L’amour au temps de l’exode des régions

Trouver l’amour, ce n’est pas toujours facile. Et en région éloignée, la taille de la population et les grandes distances qui séparent les différentes municipalités sont des embûches de plus qui se dressent sur le chemin des célibataires.

C’est la fin de la journée pour Césarie Levasseur, au café sur la rue Saint-Jérôme, à Matane. Elle nettoie la machine à café et prépare la fermeture du commerce.

Pour l’étudiante de 18 ans, trouver l’amour à Matane n’est pas une option. C’est plus difficile en région vu que les gens que je côtoie, c’est des gens que je connais depuis longtemps. On a été au primaire, à la polyvalente ensemble , souligne-t-elle.

La jeune femme n’a pas encore eu de petit ami. Mais son projet d’études qui l'emmènera à Trois-Rivières vers la fin de l’été a le potentiel de changer la situation. Quand je vais partir dans une plus grande ville, ça devrait être plus fructueux , dit-elle en riant.

Simon Gauthier, 29 ans, œuvre dans un laboratoire pour une compagnie de bitume de la région, un environnement de travail totalement masculin. Il utilise donc Tinder et Facebook rencontres, depuis environ deux ans pour tenter de trouver une compagne.

À deux reprises, il lui est arrivé de voir des relations se terminer parce que sa partenaire souhaitait quitter pour Québec ou Rimouski. Ça commence à me peser. J’aimerais me caser […], je veux rester ici et m’implanter en relation , confie Simon, qui s’est beaucoup déplacé pour ses études et pour le travail ces dernières années.

Le déclin démographique n’a rien pour aider les célibataires. Par exemple, la population de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et du Bas-Saint-Laurent devrait connaître un déclin démographique de 0,2 % de 2021 à 2026, alors que celle du Québec pourrait augmenter de 4,2 %, selon des données du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

Amour à distance

Certains doivent entamer des relations avec un ou une partenaire qui se trouvent à des dizaines, voire des centaines de kilomètres de chez eux.

C'est le cas de Benoît Poulin, fier résident de Matane depuis l'enfance. Pour lui, la distance en relation a parfois été un défi.

J’ai rencontré quelqu’un qui venait de la région […], mais c'était quand même un bon deux heures de route [pour se voir] , relate le technicien en électronique au Cégep de Matane. Logistiquement parlant, c’était un peu dur de se voir, donc finalement, ça n’a pas duré pour cette raison-là , admet-il. Benoît Poulin ne souhaite pas quitter Matane, mais pour trouver l'amour, il ne ferme pas la porte.

Benoît Poulin, 34 ans, serait heureux de rencontrer quelqu'un, même si le célibat lui convient également. Photo : Radio-Canada / Emma Guerrero Dufour

La psychologue Geneviève Pelletier-Beaulieu est aussi d'avis que les grandes distances à franchir dans l'Est-du-Québec mettent une certaine pression sur les relations naissantes. La distance fait en sorte qu’on va devoir planifier les moments de rencontre, on va moins être dans la spontanéité pour faire un petit détour de 5-10 minutes pour aller rencontrer l’autre, ce qui demande une plus grande planification , explique-t-elle.

Selon Mme Pelletier-Beaulieu, la difficulté survient quand l’un ou l’autre des membres du couple est moins impliqué dans la planification.