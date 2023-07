Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, et le premier ministre suédois, Ulf Kristersson, se rencontreront lundi à Vilnius pour tenter de débloquer l'opposition turque à l'adhésion de la Suède à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), a annoncé jeudi le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg.

M. Stoltenberg a dit espérer une issue positive à ces pourparlers, à temps pour le sommet de l'Alliance qui se déroulera mardi et mercredi dans la capitale lituanienne.

Il est absolument possible d'avoir une décision positive au sommet la semaine prochaine , a déclaré le responsable norvégien à l'issue de discussions entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays au siège de l' OTAN à Bruxelles.

Nous allons travailler au cours du week-end et je rencontrerai le premier ministre [suédois] et le président [turc] lundi , a-t-il poursuivi. Il est temps que la Suède rejoigne l'Alliance , a-t-il insisté.

La Suède est invitée à l'Alliance depuis juin 2022, mais sa candidature, qui doit être ratifiée par l'ensemble des 31 États membres, est bloquée par la Turquie.

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Olivier Matthys

Accusations de terrorisme

Ankara reproche à la Suède sa mansuétude présumée envers les militants kurdes réfugiés dans le pays scandinave et réclame des dizaines d'extraditions de militants qu'elle qualifie de terroristes .



Un Turc d'origine kurde a été condamné jeudi en Suède à quatre ans et demi de prison pour tentative de financement terroriste du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et d'extorsion .



Cette condamnation est la conséquence d'un durcissement de la législation antiterroriste suédoise entrée en vigueur en juillet 2022, permettant notamment de faciliter les poursuites en matière de financement du terrorisme.



Mais une manifestation en Suède la semaine dernière, au cours de laquelle des pages du Coran ont été brûlées, a attisé la colère du président turc.

« Tout nouveau retard dans l'adhésion de la Suède serait accueilli favorablement par le PKK et le président russe [Vladimir] Poutine. » — Une citation de Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN

Le président américain Joe Biden devrait faire pression en faveur de la Suède dans les prochains jours.



Lors d'une réunion à Washington mercredi, M. Biden a déclaré au premier ministre suédois « attendre avec impatience » l'adhésion de son pays.

La Suède et sa voisine la Finlande ont mis fin à des décennies de non-alignement militaire et demandé à rejoindre l' OTAN à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.



La Finlande a officiellement rejoint l'Alliance en avril.



La Hongrie n'a toujours pas accepté l'adhésion de la Suède, mais elle a indiqué qu'elle céderait si la Turquie acceptait.