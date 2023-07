La décision survient au terme d'une analyse effectuée par une firme externe au cours des derniers mois. Selon la MRC de l'Érable, ces changements s'avèrent nécessaires pour diminuer la pression financière à la hausse sur les municipalités depuis des années.

Les modifications au corridor de transport Plessisville-Victoriaville seront principalement visibles cet automne, précise la MRC de l'Érable dans un communiqué publié jeudi. Les départs du matin et de fin de journée en période de pointe demeureront inchangés. Toutefois, certains en cours de journée seront retirés, pour un total d'une douzaine par semaine. Selon les responsables municipaux, cela permettra de retrancher 32 500 kilomètres parcourus chaque année.

« Un service de transport rural comme le nôtre demeure une richesse collective et un incitatif à l’établissement pour les citoyens. La MRC souhaite maintenir ce service essentiel tout en s’assurant d’un certain contrôle sur la hausse des coûts. C’est dans cette optique que nous allons prochainement optimiser plusieurs parcours. L’usage et le choix des véhicules en circulation seront aussi considérés », explique le directeur général de la MRC de L’Érable, Raphaël Teyssier.

Des services abolis la fin de semaine

En raison du faible achalandage qu'elle dit observer, la MRC de l'Érable abolira aussi les départs du dimanche dès l'été 2023. Ceux du samedi demeureront maintenus, sur réservation.

Les déplacements individuels sur demande par taxi à des heures personnalisées seront également abolis. Selon les responsables du service, certains déplacements particuliers pourraient s'effectuer par taxi à des heures fixes ou en autobus adaptés selon les parcours réguliers.

Les usagers du transport adapté devraient quant à eux bénéficier d'un horaire de service fixe en direction de Victoriaville.

Le service de transport collectif et adapté de la MRC de L’Érable est financé à 52 % par des sources gouvernementales. Les usagers et les municipalités absorbent quant à eux le reste de la facture.