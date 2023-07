Nouvelle direction, même tradition chez les Olympiques de Gatineau

On va faire les séries, tu peux l’écrire en grosses lettres , a lancé Beausoleil, le charismatique nouveau directeur général, qui affichait un large sourire.

Le président du conseil d'administration de l’équipe, François Beaudry, a confié qu’au moins une vingtaine de candidats ont démontré de l'intérêt à l’organisation pour occuper le poste de directeur général, mais que Beausoleil a rapidement été identifié comme le favori.

Deux nouveaux membres importants de la direction des Olympiques de Gatineau ont rencontré la presse plusieurs jours après leur nomination. Photo : Radio-Canada / Raphaël Tremblay

« Cette organisation a eu de grands joueurs et de grands entraîneurs. Je comprends les exigences [des partisans]. Elles seront les nôtres. Les Olympiques ont une riche histoire. Nous avons ici un devoir de mémoire et d’excellence. » — Une citation de Serge Beausoleil, nouveau directeur général des Olympiques de Gatineau

Si les Olympiques ont rapidement identifié Beausoleil comme l’homme de confiance à la direction, l’ancien meneur de l’Océanic de Rimouski en a fait de même avec le nouvel entraîneur. Il croit que Benoît Desrosiers est fin prêt pour occuper le poste.

Vous avez déjà eu un Ben à Gatineau vous? De mémoire, il a bien fait ça , a rigolé Beausoleil en référence à Benoît Groulx. Il n’a pas que le même prénom. Il est compétent, il est déterminé, il est talentueux. C'est une personne sensible aussi. C’est un coach moderne qui est capable de s’adapter , a-t-il ajouté.

Un jeune entraîneur, prêt pour le défi

Âgé de seulement 34 ans, Benoit Desrosiers en sera à une première expérience à la barre d’une équipe de la LHJMQ mais a été assistant lors des 11 dernières saisons avec les Remparts de Québec, le Phoenix de Sherbrooke et les Saguenéens de Chicoutimi. Son patron a d’ailleurs précisé qu’il compte plus d’expérience que lui lorsqu’il a commencé à diriger une formation.

Desrosiers est décrit comme un entraîneur de la nouvelle génération, proche de ses joueurs et il vient de remporter le trophée Gilles-Courteau et la Coupe Memorial avec les Remparts.

Benoit Desrosiers en sera à une première expérience d'entraîneur-chef dans la LHJMQ avec les Olympiques de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Raphaël Tremblay

Je ne vais pas changer ma façon de faire. Il faut s'assurer de dire les vraies affaires. Tu peux être proche de quelqu’un et prendre les décisions difficiles en fonction de l’équipe. Ils auront toujours l’heure juste , a expliqué le nouveau pilote sur sa philosophie. C'est un partenariat que tu crées avec eux. Ils veulent atteindre le prochain niveau, il faut assurer leur développement pour avoir des résultats.

« Je vais instaurer une culture basée sur la famille, la rigueur et la passion. Les standards ont toujours été élevés à Gatineau, c’est difficile de jouer contre les Olympiques. » — Une citation de Benoit Desrosiers, nouvel entraîneur-chef

Conscient qu’il arrive au début d’une reconstruction, Desrosiers ne compte pas être moins exigeant envers ses joueurs. Peu importe l’année de ton cycle, il faut une équipe qui se présente chaque jour et se surpasse. L'éthique de travail et les habitudes de travail vont toujours être les mêmes. Il va y avoir des soirs plus difficiles, c’est certain, mais chose certaine, on va grandir puis le lendemain on sera meilleur , a précisé le jeune entraîneur.

Comment poursuivre la reconstruction?

Une partie du travail de reconstruction s’est fait lors du dernier repêchage de la LHJMQ alors que Noah Warren et Antonin Verreault se sont retrouvés sous d’autres cieux. Serge Beausoleil a lancé des fleurs à Maxime Joyal et Derick Brassard qui ont relevé le défi dans les dernières semaines.

Ils ont fait un travail incroyable dans une situation critique et névralgique. Les clubs les voyaient venir, mes collègues ne sont pas caves. Je trouve qu'ils ont très bien manœuvré dans les circonstances et on va continuer l'œuvre , a dit Beausoleil qui voit Samuel Savoie et Tristan Luneau accompagner les jeunes l’automne prochain.

Tristan Luneau prend un tir lors d'un match contre les Remparts de Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mathieu Deroy

Ils doivent porter le flambeau, notre logo, et qu’ils amènent les jeunes à un autre niveau pour nous aider à se positionner pour la suite des choses. Quand tu veux être un hockeyeur professionnel, tu t'assures de jouer le meilleur hockey possible , a analysé Beausoleil, qui sait qu’il aura de grandes décisions à prendre pour la suite.

La construction d'une équipe solide et victorieuse, ça passe par le repêchage. Les deux prochaines années sont cruciales, mais les échanges qu’on fera aussi. Il faut un amalgame de choix, de joueurs d'avenir et de joueurs présents. On peut accélérer [la reconstruction] alors le rythme, il va être dicté par la suite des choses , a affirmé Beausoleil, qui se fie à Benoit Desrosiers pour développer les jeunes talents.

Un groupe de propriétaires qui se veut rassurant

Les propriétaires, par la voix de François Beaudry, ont voulu rassurer les partisans en revenant sur les dernières semaines en conférence de presse.

Les actionnaires ainsi que le conseil d'administration ont toujours eu un plan très clair et réfléchi , a insisté Beaudry. Nous croyons sincèrement que nous avons les bonnes personnes en place pour bâtir une équipe qui pourra aspirer à nouveau à gagner un 8e championnat pour les Olympiques.

Le président du conseil d'administration des Olympiques de Gatineau, François Beaudry Photo : Radio-Canada / Raphaël Tremblay

Ils insistent sur l’importance d’avoir deux personnes pour mener l’équipe dans le futur. Ce sont des postes demandant en termes de temps et d’efforts. On l’a vu avec Louis [Robitaille]. On voulait vraiment établir quelque chose de nouveau pour le prochain cycle , a renchéri Beaudry.

D’ailleurs, Serge Beausoleil, qui a porté les deux chapeaux plusieurs saisons à Rimouski, assure qu’il met de côté sa passion d’entraîneur pour un moment.

Je vais regarder ça d’en haut, même si de temps en temps je vais aller me colle tailler avec les joueurs lors d’exercices. Mais, franchement, j’étais rendu là. Avec mes petites de 8 et 10 ans, il me semble que c’est le temps de regarder ça d’en haut. J’ai quelqu’un de confiance que je peux challenger et qui va mechallenger . On a un bon fit là-dessus, a répété Beausoleil.

Serge Beausoleil a été remercié par l'Océanic de Rimouski cette année après 12 saisons avec l'équipe. Photo : Océanic/IFTEN REDJAH

Par ailleurs, les Olympiques ont déjà reçu beaucoup de candidatures pour les postes d’adjoints à Benoit Desrosiers. Les deux hommes ont des noms en tête, mais ils vont se donner le temps d’analyser la situation avant de procéder à des nominations. Le nouvel entraîneur compte aussi prendre une petite semaine de vacances en Floride avec sa famille avant de se lancer dans cette exigeante nouvelle aventure, alors que le camp d’entraînement, en août, viendra bien assez vite.