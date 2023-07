Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Parmi les huit circuits ajoutés, on compte la nouvelle piste Course à la propreté (Squeaky Clean Sprint), qui promet une course enlevante… dans une salle de bain! Celle-ci est remplie de mousse, et le carrelage est glissant. Les serviettes font office de pistes de course.

Liste des circuits qui seront ajoutés le 12 juillet : Cap Koopa (Koopa Cape) de Mario Kart Wii

Road Trip à Los Angeles (Los Angeles Laps) de Mario Kart Tour

Route claire de lune (Moonview Highway) de Mario Kart Wii

Course à la propreté (Squeaky Clean Sprint)

Athènes antique (Athens Dash) de Mario Kart Tour

Paqubot Daisy (Daisy Cruiser) de Mario Kart Double Dash!!

Pays crépuscule (Sunset Wilds) de Mario Kart Super Circuit

Virage à Vancouver (Vancouver Velocity) de Mario Kart Tour

Plus de pilotes

Les joueurs et les joueuses pourront aussi compter sur trois nouveaux pilotes : Petey Piranha, Wiggler et Kamek.

Petey Piranha, la plante mutante, fait un retour à la course après avoir été pilote dans Mario Kart: Double Dash!!, lancé en en 2003 sur la console GameCube. La dernière fois qu’on a vu le personnage de Wiggler (la chenille) courir, c’était dans Mario Kart 7. On a pu voir Kamek, le magicien, dans Mario Kart Tour, un jeu mobile paru en 2019 sur iOS et Android.

La plus récente vague de courses déployée pour Mario Kart 8 Deluxe remonte à mars. Elle marquait notamment le retour de Birdo à titre de pilote, et l’ajout du nouveau parcours Yoshi’s Island, inspiré du jeu vidéo du même nom.

Une dernière vague attendue

Nintendo avait annoncé sa passe de circuits additionnels en 2022, permettant aux propriétaires du jeu vidéo Mario Kart 8 Deluxe de doubler le nombre de courses offertes, pour un total de 48 nouvelles pistes.

Les gens abonnés au service Nintendo Switch Online avec l'option qui donne accès à une poignée de jeux vidéo rétro, ont aussi accès à ces nouvelles pistes.

Le géant nippon a promis de lancer tous les parcours d'ici la fin de l’année 2023. Il ne reste qu’une sixième et ultime vague de courses à faire son entrée sur les consoles Switch.

Mario Kart 8 Deluxe est le titre le plus populaire sur la console Nintendo Switch, avec plus de 53 millions d’exemplaires vendus en date du 31 mars 2023, selon l’entreprise japonaise.

Le nouveau jeu phare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la suite du jeu à succès Breath of the Wild, est pour le moment loin du compte, l’opus s’étant vendu à 10 millions d’exemplaires en trois jours à son lancement.