Justin Trudeau s'adresse à la population méganticoise

Le premier ministre, Justin Trudeau, s'est montré catégorique au sujet de la voie de contournement. « On va la faire », a-t-il dit en entrevue avec Chantal Rivest, cheffe d'antenne de Radio-Canada Estrie.

10 ans après la tragédie de Lac-Mégantic, le dossier de la voie de contournement divise toujours la population. Les travaux qui devaient être terminé cette année ne sont toujours pas commencés.

Mercredi, dans une lettre adressée au premier ministre, la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic demandait un médiateur pour éviter les conflits enter les municipalités impliquées dans le dossier.

La voie de contournement va passer par Nantes, Lac-Mégantic et Frontenac. Photo : Transports Canada

Encore une fois, Justin Trudeau est catégorique. Il n'y aura pas de nomination d'un médiateur et le gouvernement fédéral procédera aux expropriations. Il dit comprendre les préoccupations des gens qui perdront des parcelles de leur terre, mais le projet doit aller de l'avant selon lui pour éviter qu'un autre drame se produise.

« On va de l'avant tout simplement. On va s'assurer qu'on puisse commencer la construction cet automne. » — Une citation de Justin Trudeau

Quand le drame à Lac-Mégantic s'est produit en 2013, Justin Trudeau était le chef du parti libéral depuis à peine quelques mois. Il avait alors l'intention de se lancer comme premier ministre du Canada.

Il s'était promis qu'il n'allait jamais oublier les gens de Mégantic et qu' il allait écouter ce désir profond qu'ils avaient de ne plus voir de trains passer [dans leur centre-ville] et d'améliorer la sécurité ferroviaire , raconte-t-il.

Pas de responsable

La population a demandé à répétitions une enquête publique indépendante pour faire la lumière sur le drame du 6 juillet 2013. Cette enquête n'a toujours pas été lancée.

Il y a eu des procédés. Il y a eu des enquêtes. On va continuer d'améliorer la sécurité. […] On a trouvé des raisons et le pourquoi ça s'est passé , répond le premier ministre, en entrevue avec Radio-Canada.

Justin Trudeau s'adresse à la population méganticoise

Avant que commence jeudi la messe commémorative marquant le 10e anniversaire des tragiques événements, le premier ministre du Canada s'est arrêté devant l'église Sainte-Agnès où il a livré quelques mots à l'attention des Méganticois.

« Aujourd'hui, je suis ici pour être témoin et solidaire, comme tous les Canadiens, du courage et de la résilience que les gens de Lac-Mégantic ont toujours démontrés, pour leur donner de l'espoir aussi. » — Une citation de Justin Trudeau

Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, a répondu aux questions des journalistes sur le parvis de l'église Sainte-Agnès à Lac-Mégantic avant le début de la messe commémorative. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé