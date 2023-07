Rivière-Éternité : la route 170 rouverte à la circulation sur une seule voie

Le MTMD en a fait l’annonce en conférence de presse, jeudi midi. Des contrôleurs routiers seront sur place pour évaluer si les véhicules peuvent passer. En plus des camions, les véhicules récréatifs sont considérés comme des véhicules lourds.

Le directeur de l'exploitation du MTMD de la direction régionale du Saguenay Lac-Saint-Jean, Mario Goudreau, précise que le travail se poursuit pour rétablir la circulation sur une voie dans chaque direction. Quand on va avoir deux voies, on va autoriser les véhicules lourds, dit-il. On aimerait donner la circulation aux véhicules lourds dès ce weekend.

Le maire de Rivière-Éternité, Rémi Gagné, se réjouit du rétablissement de la circulation après cinq jours. C'est une très belle nouvelle pour ma population. Au moins, on ne sera plus séparés du cœur du village avec l'autre partie. Les gens de L'Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay vont pouvoir circuler et les gens de l'autre côté pareil , souligne-t-il.

Les véhicules lourds doivent faire le détour par les routes 172 ou 381.

Travaux majeurs

La route, qui relie les municipalités du Bas-Saguenay à Saguenay et à la région de Charlevoix, est fermée depuis samedi en raison de glissements de terrain survenus après des pluies abondantes. Elle a été endommagée à plusieurs endroits sur un tronçon d’environ un kilomètre.

Les travaux de réfection de la route 170 à Rivière-Éternité dureront plusieurs semaines. Photo : Radio-Canada

Le secteur qui a sectionné la route`170, c’est un ponceau qui a été emporté, indique Olivier Boulianne, le chef par intérim du Centre de services de Chicoutimi du ministère des Transports et de la Mobilité durable. On avait un trou béant d'une quarantaine de mètres. Au début, on voulait remettre le ponceau où il était localisé auparavant. Maintenant, le ponceau a été déplacé.

Un ponceau temporaire a été installé au-dessus de la rivière Éternité. Un nouveau ponceau plus grand sera ensuite mis en place plus loin dans la côte de la route 170.

Il faudra plusieurs semaines pour reconstruire la route de façon permanente. Les équipes du MTMD devront notamment procéder à de l’empierrement et réaliseront des interventions dans le talus et le long du ruisseau en amont du ponceau qui sera installé.

Une voie de contournement pour les véhicules d'urgence avait été ouverte mercredi midi.