Je pensais pouvoir accomplir de grandes choses de la façon dont je menais ma vie et dont je m'entourais auparavant , confie-t-il en entrevue à Radio-Canada, assis dans les gradins du BMO Field, le domicile de sa nouvelle équipe.

Kelly dit aujourd'hui avoir appris de ses erreurs et avoir acquis une nouvelle perspective sur la vie. Il a compris qu'il ne peut atteindre son plein potentiel que s'il s'entoure de bonnes fréquentations, prend soin de son corps et de son esprit et laisse tomber tout ce qui peut être préjudiciable à sa carrière dans le football.

Je suis dans un état d'esprit et une force de caractère différents de tout ce que j'ai connu auparavant , affirme-t-il.

Après avoir été exclu du programme de l'Université de Clemson, Chad Kelly a rebondi à l'Université du Mississippi. Photo : Associated Press / Thomas Graning

Considéré comme l'un des meilleurs espoirs au poste de quart-arrière à sa sortie de l'école secondaire, Chad Kelly a été recruté par le prestigieux programme de football de l'Université Clemson en 2012, mais en a été exclu en 2014 à la suite d'écarts de comportement envers ses entraîneurs.

Un peu plus tard la même année, il a été arrêté après avoir frappé un videur à sa sortie d'un bar et menacé d'y ramener une arme à feu. L'Université du Mississippi lui a néanmoins offert une seconde chance et il l'a saisie sur les terrains, menant notamment leurs Rebels à une conquête du Sugar Bowl en 2016.

Son caractère instable a soi-disant fait peur aux recruteurs de la NFL, mais il a tout de même été sélectionné par les Broncos de Denver avec le dernier choix du repêchage 2017. Son oncle Jim Kelly, ancien quart-arrière des Bills de Buffalo, a milité pour lui.

Kelly a cependant touché le fond du baril un an plus tard alors qu'il venait d'être nommé quart-arrière substitut chez les Broncos. Après une fête arrosée avec des coéquipiers, il est entré dans une maison qui n'était pas la sienne et a été accusé de violation de propriété. Il a plus tard plaidé coupable et son équipe l'a largué.

Chad Kelly a fait face à la justice en 2019 après être entré dans une maison qui n'était pas la sienne alors qu'il était en état d'ébriété. Photo : Associated Press / David Zalubowski

Après près de quatre ans lors desquels il n'a pas disputé un seul autre match, l'espoir déchu a reçu l'appel des Argonauts de Toronto en 2022. Il s'est engagé à apprendre aux côtés de McLeod Bethel-Thompson, alors le quart-arrière partant de l'équipe. Il a relativement peu joué, sauf en finale de la 109e Coupe Grey!

Après que Bethel-Thompson s'est disloqué un pouce, Kelly a pris la relève au quatrième quart et mené les Torontois à la conquête de la 18e Coupe Grey de leur histoire. Il a notamment orchestré une série de cinq jeux sur 36 verges qui ont permis au porteur de ballon AJ Ouellette d'inscrire le touché de la victoire.

C'était extraordinaire , se rappelle-t-il. C'est un peu comme un conte de fées. J'ai simplement gardé l'état d'esprit que j'allais être le titulaire et, évidemment, ça a fini par payer parce qu'on a gagné le championnat.

Chad Kelly a aidé les Argonauts à gagner la plus récente Coupe Grey en venant en relève à McLeod Bethel-Thompson au quatrième quart. Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

Assuré d'être le titulaire cette saison à la suite du départ de son homologue pour une autre ligue aux États-Unis, Kelly a rehaussé son niveau de sérieux pendant la saison morte.

Directeur général et ancienne gloire des Argos, Michael Clemons avoue candidement qu'il ne savait pas si Kelly allait se montrer à la hauteur à Toronto. Aujourd'hui, il n'a plus de doutes alors que son équipe est parfaite en trois matchs, la seule équipe invaincue de la LCF, et Kelly fait partie intégrante de ses succès.

On s'attendait à ce qu'il soit notre quart titulaire cette année, mais on ne peut pas dire que nous savions qu'il s'investirait autant qu'il l'a fait pendant la saison morte. On ne savait pas non plus en début de saison qu'il passerait plus de temps que nécessaire avec ses coéquipiers, qu'il leur demanderait de se repasser des matchs ensemble et qu'il se rendrait à ce point disponible. À ce chapitre, il a dépassé nos attentes.

« Si le travail qu'il a fait est récompensé, il ne sera pas l'un des meilleurs quarts-arrière, mais l'un des meilleurs joueurs de cette ligue tous postes confondus. » — Une citation de Michael Clemons

Kelly a impressionné les Argonauts par son professionnalisme et sa rigueur depuis son arrivée. Photo : La Presse canadienne / Geoff Robins

Son entraîneur Ryan Dinwiddie dit être le plus impressionné par sa maturité et son leadership parce que personne n'a jamais douté de ses qualités de joueur.

On ne lui donne pas assez de crédit pour ça. Quand il a pris la relève, il a vraiment pris en charge l'équipe. Les joueurs croient en lui et il a rendu notre vestiaire encore meilleur , souligne-t-il.

Son coéquipier, le botteur Boris Bédé, partage son évaluation.

Cette année, pour moi personnellement, il est en train de surpasser mes attentes et j'en suis extrêmement heureux et très fier parce qu'il est en train de devenir un vrai [quart-arrière] vétéran pour cette équipe. Il est en train de nous mener vers de bonnes choses , dit-il.

« Tout le monde a un bagage. On ne peut pas contrôler ça. On ne peut pas contrôler le passé non plus. Il est arrivé ici. Il a dit qu’il voulait se rafraîchir et se refaire un nom et je pense que c’est ce qu’il est en train de faire. » — Une citation de Boris Bédé, botteur des Argonauts

Chad Kelly confie que les décès de plusieurs de ses proches dans les dernières années l'ont marqué. Il travaille, certes, pour regagner la NFL, mais il veut aussi se détacher de la réputation qu'il a acquise lorsqu'il était jeune et immature et restaurer l'honneur de sa famille auquel il a porté atteinte avec ses frasques.

Je ne veux plus penser au passé. Je suis celui que je suis aujourd'hui. Mes pieds sont ici [à Toronto] et je suis reconnaissant d'être là, dit-il. En fin de compte, je veux simplement faire plaisir à ma famille. J'essaie de travailler très dur pour être ce que ma mère et mon père veulent que je sois, pour rendre mon frère fier et tous mes proches.

Il se montre affirmé dans son changement.