Des politiciens et dirigeants de Windsor accueillent avec satisfaction et soulagement l'annonce de la conclusion d'une nouvelle entente mercredi entre Stellantis et les gouvernements au sujet de l'usine de batteries pour véhicules électriques.

« C'était un grand soulagement », affirme Dave Cassidy, président de la section locale 444 d'Unifor.

C'était un bon jour pour notre ville, pour notre province, pour l'industrie automobile et pour notre région , ajoute-t-il.

« C'est tout simplement passionnant. Nous avons un résultat qui est tout simplement incroyable. Cette usine sera là pendant des années et des années dans la région de Windsor. » — Une citation de Dave Cassidy, président de la section locale 444 d'Unifor

De son côté, le député de Windsor-Ouest Brian Masse a fait part de ses sentiments de satisfaction dans un communiqué. C'est avec un grand soulagement que nous apprenons que le projet Stellantis, qui traîne depuis longtemps, ira de l'avant.

Le président d'Invest Windsor-Essex, Stephen McKenzie, a lui aussi rapidement réagi. C'est un mélange de bonheur et de soulagement , dit-il. Le fait que toute l'usine soit à nouveau en construction et qu'elle produise des batteries d'ici 2024 est une nouvelle tout simplement phénoménale, se réjouit M. McKenzie.

Le maire de Windsor Drew Dilkens a remercié, dans un message sur Twitter, toutes les parties qui se sont mobilisées pour parvenir à ce nouvel accord.

L'accord conclu pourrait atteindre une valeur de 16 milliards de dollars sur 10 ans.

Des emplois garantis

Selon M. Cassidy, l'entente annoncée mercredi garantit plus de 2500 emplois et d'autres possibilités pour Windsor et toute la région. Stellantis assure maintenant que la construction va reprendre avec l’objectif d’amorcer la production en 2024.

Selon Flavio Volpe, président de l’Association des fabricants de pièces d'automobile du Canada, la reprise des travaux de construction de l’usine devrait apporter une certaine tranquillité d'esprit aux travailleurs de l'automobile .

De son côté, M. McKenzie prédit que l’usine aura des répercussions positives sur la région pour plusieurs générations.

Paul Lachance, travailleur à l’usine d'assemblage de Stellantis à Windsor, salue cet accord qui sécurise, selon lui, des milliers d'emplois.

Je suis content de cet accord qui garantit la reprise des activités de construction de l’usine qui amènera des emplois pendant plusieurs années , dit-il.

Mécontentement de la Fédération des contribuables

Le nouvel accord est cependant loin de satisfaire la Fédération canadienne des contribuables.

Comment allons-nous payer pour cela? s'interroge Franco Terrazzano, directeur fédéral de la Fédération canadienne des contribuables, qui s'inquiète d'éventuelles hausses d'impôts pour payer la facture.

Selon M. Terrazzano, c’est troublant et les contribuables doivent s'inquiéter .

« Les contribuables ne peuvent pas se permettre de financer tous ceux qui veulent fabriquer des batteries. » — Une citation de Franco Terrazzano, directeur fédéral de la Fédération canadienne des contribuables

Selon lui, d'autres entreprises vont emboîter le pas à Stellantis et exiger plus de fonds des gouvernements Trudeau et Ford.

Le projet de Stellantis et de LG Energy Solution, annoncé en grande pompe en mars 2022, est évalué à plus de cinq milliards de dollars et doit créer 2500 emplois.

Les travaux de construction à Windsor avaient été interrompus en mai, la compagnie accusant le fédéral de ne pas respecter ses engagements.

Avec les informations de CBC