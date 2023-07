Manabu Ikeda ou l’immensité dans tous ses détails

Le Musée d’art Audain de Whistler présente d’ici le 9 octobre Manabu Ikeda : Flowers from the Wreckage, une exposition qui regroupe une soixantaine de dessins créés par l’artiste d'origine japonais Manabu Ikeda.

Cette rétrospective, qui survole 25 années de production, est la première exposition solo de Manabu Ikeda en Amérique du Nord, lui qui habite depuis 2013 à Madison, au Wisconsin.

L'artiste Manabu Ikeda au travail dans son studio aménagé au Musée d'art Audain. Photo : Lyne Barnabé

Manabu est très connu au Japon, mais pas ici, dit Kiriko Watanabe, la commissaire de l’exposition. Daniel Kwan, le réalisateur du film Everything Everywhere All at once a même dit avoir été fortement inspiré par les dessins de Manabu pour son film.

Manabu Ikeda qui est reconnu pour ses œuvres titanesques aux milliers de détails époustouflants puise son inspiration dans les catastrophes naturelles, le deuil et la résilience humaine.

Manabu Ikeda, Meltdown, 2013 Photo : Image fournie par le Musée d'art Audain

Les catastrophes naturelles sont très communes au Japon , confie Manabu Ikeda dans son studio aménagé au Musée d'art Audain à Whistler pour l'été. Quand j’habitais Tokyo, il y avait des séismes chaque mois.

« J’ai vécu beaucoup de désastres naturels dans ma vie. C’est donc devenu une source d’inspiration pour mon travail. » — Une citation de Manabu Ikeda, artiste

Des détails - et une patience - à l’infini

Armé de sa délicate plume, de ses encriers et d'une infinie patience, l’artiste quinquagénaire peut prendre quelques années pour compléter une seule œuvre de grand format. Un travail à la fois herculéen et monastique qu’il accomplit un coup de plume à la fois.

Manabu Ikeda,ブッダ Buddha, 2000 Photo : Image fournie par le Musée d'art Audain

J’aime dessiner des détails, lance Manabu Ikeda qui est fortement influencé par les mangas et les films de Hayao Miyazaki. Mais la chose la plus importante pour moi, c’est la première impression que provoque mon dessin lorsqu’on le regarde à distance.

« De loin, on peut percevoir un gros arbre ou une vague. Mais quand on regarde de près, on peut voir beaucoup d’histoires cachées dans les détails. » — Une citation de Manabu Ikeda, artiste

Lorsque Manabu commence son dessin, il ne sait pas ce que sera le résultat final, ajoute Kiriko Watanabe. Il commence chaque œuvre en dessinant quelque chose de petit, comme une fleur. Mais cette petite chose finira par contribuer à sa vision globale.

Le résultat final est une combinaison de toutes ces petites sections que je dessine, jour après jour, renchérit l'artiste. Je sens que mon dessin est terminé quand il n’y a plus d’espace à remplir sur la feuille.

Des œuvres colossales

Manabu Ikeda, 誕生 Rebirth, 2013–2016 Photo : Image fournie par le Musée d'art Audain

L’exposition en cours au Musée d’art Audain inclut quelques-unes des œuvres qui ont contribué à consolider la réputation de Manabu Ikeda. Comme ces trois pièces maîtresses de grand format Foretoken, Meltdown et Rebirth.

L’artiste a passé plus de trois ans à créer Rebirth, une œuvre colossale de trois mètres sur quatre mètres inspirée du séisme et du tsunami dévastateurs survenus au Japon en 2011.

De près, des milliers de détails rappellent l'ampleur de ce désastre : des explosions de trains, des décombres, des réfugiés dans leurs tentes.

Manabu Ikeda, 誕生 Rebirth, 2013–2016 (détails) Photo : Image fournie par le Musée d'art Audain

De loin, on y voit plutôt cette immense vague se fracassant contre un cerisier en fleurs, une image qui insuffle un sentiment de beauté et d'espoir d’un monde meilleur.

Dans son travail, il exprime fortement le désir d’avancer tous ensemble, main dans la main pour reconstruire nos vies après un désastre , spécifie Kiriko Watanabe.

La commissaire ajoute que Manabu Ikeda, qui est un grand amoureux de la nature, aime aussi intégrer des éléments de sa vie personnelle dans ses dessins, telles ses activités sportives préférées comme le ski ou l’escalade, ou encore sa famille.

Manabu Ikeda, 興亡史 History of Rise and Fall, 2006 (détails) Photo : Lyne Barnabé

Pendant la création de Rebirth, deux des filles de Manabu sont nées. Il a choisi d’inclure leurs prénoms dans le dessin , dit-elle en les indiquant sur l'œuvre.

Kiriko Watanabe montre ensuite le haut de Rebirth en expliquant que tout ce qui a été dessiné dans cette section, Manabu Ikeda l’a créé avec sa main gauche lorsqu'il a été gravement blessé au bras droit dans un accident de ski.

Il n’a pas pu utiliser sa main droite pendant trois mois, précise-t-elle. Il a dû apprendre à travailler avec sa main gauche.

Grâce à cette blessure, je peux maintenant utiliser mes deux mains dans mon travail, se console Manabu Ikeda. Ce qui est utile quand ma main droite est fatiguée.

Une première résidence d’artiste pour le musée

Manabu Ikeda passe l’été à Whistler cette année dans le cadre d’une résidence rattachée à l’exposition.

L'artiste Manabu Ikeda au travail dans son studio aménagé au Musée d'art Audain de Whistler. Photo : Lyne Barnabé

Il s'agit de la première initiative du genre au Musée d’art Audain.

Nous n’avons pas vraiment l'infrastructure pour accueillir des artistes en résidence , exprime Kiriko Watanabe. C’est la première fois qu’un artiste a insisté pour qu’il y en ait une. Donc, j’ai tout fait pour que sa demande se réalise.

Ainsi, d’ici le 31 août, Manabu Ikeda en profitera pour travailler sur sa plus récente œuvre et rencontrer le public dans le lumineux espace du Musée Audain avec vue sur la forêt, aménagé au-dessus de l’espace d’exposition.

Je travaille beaucoup seul, ce qui peut être très difficile et suffocant, mentionne Manabu Ikeda, mais quand les gens me rendent visite et partagent leurs histoires, ça m’inspire.

« Échanger avec les gens me donne l’assurance que je fais quelque chose d’utile. » — Une citation de Manabu Ikeda, artiste

L'œuvre sur laquelle l’artiste travaille pendant sa résidence au Musée d’art de Whistler est la plus ambitieuse de sa carrière. Il y dépeint une mer agitée qui s'étale sur six panneaux de trois mètres de haut par six mètres de large.

Manabu Ikeda travaillant sur sa plus récente oeuvre qui dépeint une mer agitée. Photo : Lyne Barnabé

C'est le dessin le plus difficile que j’ai jamais fait!, déclare Manabu Ikeda devant un des panneaux couché sur sa table à dessin. Je l’ai commencé il y a trois ans. Et j’en ai encore pour deux autres années, au moins. C’est comme un marathon.

Ce dessin est différent des autres, ajoute Kiriko Watanabe, car Manabu se concentre non pas sur les détails, mais sur la vastitude et les immenses mouvements de l’eau. Et tout ça, un petit trait de crayon à la fois.

« Jour après jour, je me concentre sur une petite surface, sur ce que je peux accomplir ce jour-là. C’est un défi. Mais j’aime relever des défis. » — Une citation de Manabu Ikeda, artiste

L’exposition Manabu Ikeda : Flowers from the Wreckage est présentée au Musée Audain de Whistler jusqu’au 9 octobre.

L'exposition de Manabu Ikeda est présentée jusqu'au 9 octobre au Musée d'art Audain de Whistler. Photo : Lyne Barnabé

L’exposition sera ensuite présentée à Cleveland en 2024. C’est la première fois qu’une exposition organisée par le Musée d’art Audain prend la route vers les États-Unis.