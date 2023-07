Le manque de bornes de recharge préoccupe les usagers de véhicules électriques

Le professeur associé à l'Université de la Saskatchewan, Jim Clifford, a récemment effectué un long voyage au volant de sa Tesla Model Y de Saskatoon à Vancouver, en passant par San Francisco.

Les routes vers Kindersely, Rosetown, jusqu'à Calgary, n'ont pas de compresseur de suralimentation ou de chargeurs de niveau 3, quels qu'ils soient. Il faut une heure et demie pour aller jusqu'à Swift Current pour se recharger, puis reprendre la route , se désole-t-il.

Pour le professeur associé à l'Université de la Saskatchewan, Jim Clifford, la Saskatchewan est probablement l'une des pires provinces du Canada pour les voitures électriques. Photo : (Gracieuseté : Jim Clifford)

Selon lui, la Saskatchewan est probablement l'une des pires provinces du Canada pour les voitures électriques .

Sa préoccupation est partagée par Naval Madiratta, résident de Regina, qui possède deux Teslas. Il explique avoir fait le trajet à Denver, dans le Colorado, depuis Regina avec ses amis.

Sur l'itinéraire le plus rapide, il n'y a pas de compresseur de suralimentation entre Regina et Glendive, dans le Montana. C'est presque 350 à 400 kilomètres. [Il existe] un itinéraire plus long, avec un détour d'une heure vers Weyburn, mais le groupe a tenté sa chance et est arrivé avec 2 % de batterie à Glendive , a-t-il affirmé.

Le couple Glenn et Shannon Wright, de Vanscoy en Saskatchewan, a été parmi les 40 premiers à enregistrer des voitures électriques dans la province.

Ils affirment que les autoroutes 1 et 16, ou l’autoroute Yellowhead sont actuellement deux autoroutes de la Saskatchewan qui sont bien desservies par des bornes de recharge.

Cependant, dit Glenn Wright, sur la route vers Meadow Lake, La Loche ou encore La Ronge, il y a de nombreuses lacunes avec presque aucun compresseur de suralimentation et seulement quelques bornes de niveau 2 disponibles.

Naval Madiratta, résident de Regina qui possède deux Teslas, explique avoir fait le trajet à Denver, au Colorado, depuis Regina, avec ses amis. Photo : (Gracieuseté : Naval Madiratta)

Les bornes de recharge de niveau 2 permettent de parcourir environ 40 kilomètres pour 1 heure de recharge. Selon la Société d'assurances de la Saskatchewan (SGI), en date du 3 juillet, 1446 voitures électriques étaient immatriculées dans la province.

Nipawin refuse les bornes de recharge

Nipawin est l'une des communautés du centre et du nord qui commençaient à se préoccuper de la nécessité d'installer des bornes de recharge afin de rendre les régions accueillantes pour les touristes.

La Ville avait prévu d'en installer trois, mais de nombreux résidents se sont opposés à ce projet. Le conseil municipal a récemment annulé cette décision à l'unanimité.

Selon le chef de l'administration de Nipawin, Joel Cardinal, la ville était éligible à une subvention fédérale par l'intermédiaire d'Éco-West Canada. Mais le consensus général au sein de la population était très défavorable à l'installation. Ils pensent que c'est une chose que les entreprises privées devraient faire , a déclaré M. Cardinal.

Il reconnaît toutefois que cette décision fermera essentiellement la ville à tout usager de voiture électrique désireux de s'y rendre.

Il se peut que nous ayons encore à mettre en place cette infrastructure. Il y a un vide et la pression pour fournir un tel service ne fera que croître , insiste-t-il.

Selon Glenn Wright, le fait de ne pas installer de bornes de recharge à Nipawin nuit à la communauté du point de vue des recettes touristiques et la rend moins accessible aux gens .

C'est un peu comme en 1950, lorsqu'une communauté dit qu'elle ne veut pas que l'électricité la traverse, sans se rendre compte des avantages qui en découlent. Il est malheureux que Nipawin ait pris cette décision. Ils le regretteront , pense-t-il.

Stimuler le tourisme grâce aux réseaux de bornes de recharge

Le couple Glenn et Shannon Wright plaide pour la suppression de la taxe de vente provinciale sur les voitures électriques afin d'encourager leur adoption dans la province.

Le couple Glenn et Shannon Wright, de Vanscoy en Saskatchewan, detenteur d'une voiture électrique. Photo : Radio-Canada / Pratyush Dayal

Le porte-parole de SaskPower, Scott McGregor, souligne que le programme d'infrastructure pour les véhicules électriques de SaskPower comprend 20 communautés qui recevront jusqu'à 200 000 dollars pour installer des chargeurs rapides.

Il indique que six contrats ont été attribués à Davidson, Outlook, Prince Albert, North Battleford et Yorkton. Les deux premiers sont en service et les quatre autres le seront d'ici la fin de l'année.

Trois autres le seront l'année prochaine , a-t-il déclaré, précisant qu'il s'agit dans tous les cas de chargeurs de niveau 3.

Avec les informations de Pratyush Dayal