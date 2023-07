Pas de surveillance à la plage du Centre de plein air du lac des Rapides cet été

Cet important changement à la sécurité de la plage est dû au nombre insuffisant de candidatures pour les postes de surveillants-sauveteurs, ajoute l'organisme.

On cherche depuis le mois de mars. Pour enlever l’identification de baignade non surveillée, on aurait besoin de quatre sauveteurs , explique la directrice générale de Tourisme Sept-Îles, Isabelle Methot.

La plage du lac des Rapides à Sept-Îles est un lieu de baignade très fréquenté en période estivale. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Elle ajoute que d’offrir la baignade sans surveillance était la seule option pour assurer l’ouverture de la plage, déjà retardée par les feux de forêt et l’interdiction de se rendre en forêt décrétée par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Dans les circonstances, Isabelle Methot soutient que le port du gilet de sauvetage est fortement encouragé .

C’est un lieu très fréquenté, on se devait d’avoir un affichage qui indique que la plage n’est pas surveillée. On a aussi pris l’initiative d'offrir les vestes de sauvetage gratuitement pour les enfants , souligne-t-elle.

Elle précise que les enfants devront obligatoirement être accompagnés dans l’eau, et ce en tout temps par un adulte.

« On espère que ça fera une petite différence. » — Une citation de Isabelle Methot, directrice générale de Tourisme Sept-Îles

Appel à la prudence

De son côté, le directeur de la Société de sauvetage du Québec, Raynald Hawkins, estime que la prudence est de mise lorsqu’une plage autorise la baignade sans surveillance.

Le directeur général de la Société de sauvetage du Québec, Raynald Hawkins (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Si vous prenez la décision d’aller vous rafraîchir dans l’eau, il faut se limiter à la partie la moins profonde possible, donc de ne pas se rendre dans un endroit où vous pourriez avoir des difficultés, car il n’y a personne pour vous sauver , rappelle-t-il.

« La baignade doit être davantage pour se rafraîchir que pour nager et faire des activités nautiques dans un secteur qui devrait être surveillé, mais qui ne l’est pas. » — Une citation de Raynald Hawkins, directeur de la Société de sauvetage du Québec

Il conseille également aux parents de ne pas tenir pour acquise la surveillance de leurs enfants.

En guise de protection, des gilets de sauvetage sont accessibles en location pour les baigneurs, et offerts gratuitement aux enfants qui se présentent au lac des Rapides. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Vous devriez être toujours devant votre enfant pour qu’il ne vous dépasse pas. Il faut imposer une limite selon la taille de l’enfant , affirme Raynald Hawkins.

Le Centre de plein air du lac des Rapides est ouvert tous les jours.