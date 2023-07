Ce qui vous attend au Bluesfest cette semaine

Le jeudi 6 juillet, bbno$, Dax, Son Little et John Nemeth ouvriront l’édition 2023 du festival, en plus de Shania Twain en tête d’affiche. La Franco-Ontarienne Mimi O’Bonsawin et la Torontoise Melissa Lamm seront aussi de la partie pour cette première soirée.

Weezer, Thundercat, Billy Talent et PUP animeront vendredi la scène du festival. Plusieurs autres artistes comme Tank & The Bangas, Jupiter & Okwess et Southern Avenue seront aussi de la programmation pour cette deuxième soirée.

Près de 30 000 personnes sont attendues jeudi soir au concert de Shania Twain pour l’ouverture du Bluesfest. (Photo d'archvives) Photo : Steve Gerecke/Bluesfest

Samedi, ce sera entre autres au tour de Robert Plant & Alison Krauss et BADBADNOTGOOD de divertir les festivaliers. Raul Midón, Sugaray Rayford et The Texas Horns sont aussi attendus.

Dimanche, Death Cab for Cutie, Tegan and Sara, Alan Doyle, Bran Van 3000 seront chargés de boucler ce premier volet du Bluesfest en beauté. L’artiste québécois Guy Bélanger et la Gatinoise Emmanuelle Querry seront également de la partie, en plus de Moonlight Benjamin, Jack Barksdale et Youngtree & The Blooms.

Plusieurs perturbations sont à prévoir cette fin de semaine dans la circulation au centre-ville. Les festivaliers sont invités à planifier leurs déplacements en conséquence. La station de train léger Pimisi demeurera ouverte pour toute la durée du festival.