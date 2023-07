Épuisé, Xavier Dolan renonce au cinéma

J'abandonne le cinéma et la réalisation. Je n’ai plus l’envie ni la force pour m’engager deux ans dans un projet et ne presque plus voir personne. J’y mets trop de passion pour en retirer autant de déception a expliqué l’artisan de Mommy.

Il semble être sorti vulnérable de la création de sa minisérie La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé. Son œuvre a séduit la critique, mais n’a été diffusée que dans quatre pays – Canada, France, Japon, Espagne –, ce qui était en deçà des attentes du réalisateur.

Pourquoi personne d’autre ne l’a achetée ? Parce qu’elle est tournée en français, parce qu’elle n’a que cinq épisodes? [...] J’en finis par me demander si mon cinéma n’est pas mauvais, mais je sais qu’il ne l’est pas. , a-t-il ajouté, en entrevue avec El Pais.

Je n’ai rien gagné avec la série. J’ai investi mon salaire dans la production et mon père a dû me prêter de l’argent. C’est un procédé très ingrat, je suis fatigué et découragé. La solution la plus simple, c’est de réaliser des publicités et de me construire une maison à la campagne .

Il a toutefois indiqué qu’il honorerait un contrat avec HBO pour une série en anglais avant de plier bagage.

Xavier Dolan a écrit, réalisé et monté «La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé», en plus d'y jouer le rôle d'Elliott, benjamin de la famille Larouche. Photo : Club illico/Québecor Contenu

Pause annoncée

Depuis plusieurs mois, Xavier Dolan ne cache pas son épuisement et sa lassitude à l’égard du cinéma.

Plus tôt cette semaine, il avait déclaré dans une entrevue avec El Mundo que l’art était inutile , et que le cinéma était une perte de temps .

Au micro de l’émission Tout peut arriver, en mai, le créateur avait soutenu qu’il n’y avait pas assez d’argent, de promesses, et d’avenir dans l’idée de faire un film, présentement. Je l’ai fait, ça fait 15 ans, et avant que ça se reproduise, je crois qu’il va se passer plusieurs années.

Je suis très bien là-dedans. J’ai des projets personnels, je veux réaliser de la pub, je veux me construire une maison architecturale à la campagne , avait-il poursuivit, un projet qu’il a évoqué à plusieurs reprises.

Le regard nuancé de Xavier Dolan sur les controverses qui secouent Cannes ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Tout peut arriver Le regard nuancé de Xavier Dolan sur les controverses qui secouent Cannes. Contenu audio de 25 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 25 minutes

La productrice de Xavier Dolan, Nancy Grant, n’a pas souhaité commenter la situation. L’agence Goodwin, qui représente le réalisateur, n’a pas répondu à la requête de Radio-Canada.

Du haut de ses 34 ans, Xavier Dolan a réalisé plusieurs films à succès, comme J’ai tué ma mère (2009), Laurence Anyways (2012) et Mommy (2014). Il a aussi signé les vidéoclips de Hello et de Easy on Me d’Adèle.