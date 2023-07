Dans une mise à jour publiée sur les réseaux sociaux mercredi soir, la Première Nation a annoncé le commencement du rapatriement des résidents. De nombreux vols pour les ramener sont prévus jusqu’à dimanche.

Le feu Cochrane 11 avait rapidement gagné en superficie le 22 juin, forçant la communauté isolée de 700 personnes à partir en l’espace de quelques heures.

Ce qui n’était qu’un petit feu à midi est devenu un mur de flammes en fin de journée. La cheffe Elizabeth Kataquapit avait déclaré l’état d’urgence.

Depuis, le brasier a atteint une taille de 805 hectares. Un hélicoptère Bell 212 capable de transporter de l’eau et une vingtaine de pompiers du Mexique ont été envoyés pour essayer de maîtriser le feu.

Vingt pompiers du Mexique se sont rendus à Fort Albany pour aider à maîtriser le feu Cochrane 11. Photo : Facebook/Fort Albany First Nation

La Première Nation indique que selon les équipes sur place, le feu doit être déclaré maîtrisé d’ici vendredi.

Les communautés hôtes travailleront avec nous pour établir un horaire de rapatriement en fonction des priorités, peut-on lire.

Ailleurs dans le Nord

Selon la carte interactive du Ministère des Richesses naturelles et des Forêts, le Nord comptait 86 feux actifs sur son territoire, jeudi midi.

Parmi les plus importants, celui surnommé Cochrane 32 couvre 500 hectares. Il se situe à une trentaine de kilomètres au nord du parc provincial Kesagami Lake.

Quant aux feux de grande envergure faisant toujours rage, Cochrane 7 continue d’inquiéter au nord-est du lac Abitibi.

Des hélicoptères, de l’équipement lourd et des équipes sont sur place pour contenir les flammes, qui font plus de 37 700 hectares.

Il y a également le feu Sioux Lookout 33, qui se situe sur le côté ouest du parc provincial Wabakimi. Les équipes sur place s’empressent à maîtriser le feu de plus de 60 300 hectares et à protéger les espaces verts d’intérêt.

Heureusement, il y a également des signes de progrès. Les gardes-feu sont parvenus à contenir le feu Sioux Lookout 53, situé à moins de quatre kilomètres à l’est de la Première Nation Bearskin Lake.

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts indique que malgré les récentes précipitations éparpillées à travers le Nord de l’Ontario, il reste toujours des secteurs secs et susceptibles d’être frappés par le foudre et de prendre en feu, ce qui pourrait rendre le comportement des feux plus problématiques.

Pour cette raison, une restriction sur les feux demeure en vigueur dans l’ensemble des régions de l’Ontario.