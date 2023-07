Le rapport de 32 pages contient 10 réclamations [en anglais]  (Nouvelle fenêtre) qui portent sur la santé mentale, l’éducation, le droit au logement et le transport public, entre autres.

La coalition note que dans un pays aussi riche que le Canada la pauvreté est un choix politique . Elle souligne que les personnes issues de Premières Nations, les Inuits et les Métis souffrent le plus de pauvreté dans la province, alors que le Manitoba se trouve sur des terres autochtones .

Le rapport sert d'appel à l'action pour les partis politiques qui se présentent aux élections provinciales d’octobre.

La coalition estime qu’environ 100 000 Manitobains sont en situation de pauvreté.

Les 10 propositions

En premier, la coalition demande des actions concrètes en ce qui concerne les peuples autochtones. Elle recommande la mise en vigueur des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et du rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

La coalition prône la création d'un plan législatif de réduction de la pauvreté. Elle demande une représentation équilibrée dans ce processus, en installant par exemple de la traduction simultanée en langues autochtones.

Troisièmement, elle demande que les paiements s'assistance sociale deviennent un revenu garanti avec un délai de 18 mois.

La coalition souhaite aussi que la province augmente le salaire minimum jusqu'à ce qu'il soit « vivable » et que chaque travailleur ait droit à 10 jours de congé maladie.

Dans son rapport, la coalition propose aussi que la province augmente le nombre de logements sociaux et crée des systèmes de soutien pour les locataires.

En sixième lieu, la coalition demande plus d'investissement en éducation, dont l'organisation d'un programme de petits déjeuners universel dans les écoles primaires.

Septièmement, la coalition réclame plus de financement pour les services en santé mentale, surtout pour les communautés vulnérables.

Ensuite, la coalition recommande la transition du système de Justice d'un système « punitif » à un système de « justice réparatrice ». Pour ce faire, elle recommande de doubler le financement de programmes de justice réparatrice.

La coalition réclame aussi plus de soutien pour les enfants provenant des Services à l’enfant et à la famille qui deviennent adultes.

Finalement, la coalition demande des investissements dans le transport collectif, notamment pour les périphéries mal desservies de Winnipeg. Elle recommande aussi de mettre en place des projets pilotes de laissez-passer gratuits.

Ces demandes sont le résultat de six mois de consultations avec d’autres associations communautaires.

Les élections provinciales auront lieu le 3 octobre prochain.