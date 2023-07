C'est dans un contexte de pénurie de logements que la Ville a décidé de prendre cette décision.

Considérant que c’est un quartier qui subit une très grande pression à ce niveau et comme on ouvrait le PPU, le Programme particulier d’urbanisme du territoire de Saint-Roch, on en a profité pour revoir où l'on veut [les] permettre , précise Mélissa Coulombe-Leduc, responsable de l'urbanisme au comité exécutif de la Ville de Québec.

Ces mesures ne rapporteront pas de nouveaux logements sur le marché, admet la responsable de l'urbanisme.

« Mais ça vient stopper un phénomène de conversion vers de l’hébergement touristique. Ça vient protéger un parc de logements. » — Une citation de Mélissa Coulombe-Leduc, responsable de l'urbanisme au comité exécutif de la Ville de Québec

La Ville interdit dans deux zones (12033Mb et 12047Cc) d’avoir un hébergement touristique à but commercial. Ça inclut l’hébergement touristique de type Airbnb, mais ça inclut aussi l'hôtellerie. [...] C’est l’hébergement touristique qui est fait dans un but commercial, donc on n’habite pas dans le logement , explique-t-elle.

Marie-Noëlle Belland, directrice générale de l’Engrenage, précise toutefois que les citoyens ont un droit acquis de conserver leur hébergement touristique général.

En plus de ce retrait, la Ville introduit la norme de logement protégé pour trois autres zones.

Les zones  (Nouvelle fenêtre) où la norme de logement protégé est introduite 12021Hb

12045Hc

12069Hb

À partir du moment où c’est un usage résidentiel qui est fait dans ces zones, on ne peut pas demander des conversions en d’autres types d’usage même si ces usages sont prévus à la grille de zonage , indique Mme Coulombe-Leduc.

L’hébergement touristique collaboratif reste permis. Celle-ci permet de louer son logement pour moins de 31 jours consécutifs et 90 nuitées par année.

C’était nécessaire

Marie-Noëlle Belland, directrice générale de l’Engrenage Saint-Roch, salue cet avancement dans la protection des logements résidentiels. On est heureux de voir que la Ville réagit au logement touristique dans Saint-Roch , lance-t-elle au téléphone.

Ce type d'hébergement nuit au résident du secteur, assure-t-elle.

« Il n’y a plus une vie de quartier possible. » — Une citation de Marie-Noëlle Belland, directrice générale de l’Engrenage Saint-Roch

Elle n'est pas en mesure d'indiquer si les mesures sont suffisantes, mais il s'agit d'un pas dans la bonne direction .

Depuis l’automne dernier, Engrenage Saint-Roch partage ses préoccupations des hébergements touristiques auprès de la Ville.