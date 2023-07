Ce qu’il faut savoir sur Threads avant de s’y plonger

Le nouveau réseau social Threads, lancé par le géant américain Meta pour rivaliser avec Twitter, connaît des débuts prometteurs, avec plus de 25 millions d’inscriptions en 12 heures. Mais les nombreuses données récoltées par l’application soulèvent des questions.

Lorsqu’on télécharge l’application Threads sur le magasin d’applications App Store, on apprend qu’elle récolte notamment les données de santé, la localisation, les contacts, les informations financières, l’historique de recherche et les informations sensibles liées à chaque utilisateur et utilisatrice.

Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, en a fait la remarque dans un gazouillis auquel Elon Musk, l’actuel propriétaire du réseau social, a répondu par l’affirmative.

Ce n’est rien de bien différent de son application mère, Instagram, qui récolte le même lot de données. TikTok, en comparaison, ne prélève pas d’informations liées à la santé ni d’informations sensibles, toujours selon l’App Store.

Supprimer son compte Threads

Si vous avez procédé à votre inscription sur Threads afin de tester l’application pour ensuite vous en départir rapidement, Meta vous fera déchanter. Comme Threads est liée à votre profil Instagram, pour y supprimer vos données, il faudra également vous départir de vos données de son application mère.

« Pour supprimer votre profil et vos données Threads, vous devez supprimer votre compte Instagram. » — Une citation de Extrait de la politique de confidentialité de Threads

Ce que Meta suggère plutôt, c’est de désactiver votre profil Threads, afin que vos publications et vos interactions avec d’autres publications ne [soient] plus visibles , jusqu’à sa réactivation.

Cette désactivation ne supprime toutefois pas vos données de Threads, et n’a aucun effet sur le compte Instagram, selon ce que précise le centre d’aide.  (Nouvelle fenêtre)

Meta invite toutefois les personnes qui souhaitent se départir uniquement de leurs données de Threads à supprimer leurs publications… une par une.

Lancement retardé en Europe

Le déploiement de la nouvelle application de Meta s’est fait mercredi soir, soit quelques heures plus tôt que prévu, dans une centaine de pays. Le lancement a toutefois été retardé en Europe pour des raisons réglementaires.

Meta souhaite prendre le temps de clarifier les conséquences du nouveau règlement des marchés numériques (DMA), entré en vigueur début mai, selon ce qu’une source proche du dossier a souligné à l’Agence France Presse (AFP).

Adam Mosseri, le responsable d’Instagram, a regretté que le déploiement de Threads en Europe soit repoussé, expliquant que si Meta avait dû attendre l'aval de Bruxelles, le siège de l’Union européenne, la mise en ligne aurait elle aussi attendu de nombreux mois.

J'étais inquiet de voir notre fenêtre se fermer, parce que le calendrier, c’est important , a-t-il justifié auprès du site spécialisé Platformer.

Une question de calendrier

Le moment est en effet bien choisi pour Meta, avec les nouvelles restrictions du nombre de messages consultables par compte, par jour, instaurées depuis quelques jours sur Twitter.

La fin de la gratuité du service TweetDeck, apprécié des salles de nouvelles et des équipes de recherches, est aussi un coup dur pour les adeptes du réseau des gazouillis, qui souhaite voir son nombre d’abonnements payants augmenter.

Avec ses plus de deux milliards d'utilisatrices et d’utilisateurs actifs, Instagram offre à Threads une rampe de lancement dont n'auraient pu rêver les petits compétiteurs de Twitter, de Mastodon à Bluesky, en passant par les sites prisés de l’extrême droite comme Truth Social, Parler, Gettr et Gab.

Threads permet ainsi aux adeptes d'Instagram de s’authentifier avec leurs identifiants existants pour publier du contenu sur la nouvelle plateforme.