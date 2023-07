Entente pour le renouvellement de la convention de 5000 travailleurs de Parcs Canada

L'entente est intervenue après une semaine de médiation, a précisé le syndicat pancanadien.

L' AFPC juge que cette entente permet de rattraper le retard salarial et d'améliorer la sécurité d'emploi de ses membres.

Entre autres, une clause prévoit qu'en cas de mises à pied, le gouvernement devra privilégier le maintien en poste des membres de l'Alliance plutôt que de renouveler un contrat de sous-traitance, précise l' AFPC .

De façon générale, dans la fonction publique fédérale, l' AFPC a obtenu des augmentations de 12,6 % sur quatre ans, de 2021 à 2025.