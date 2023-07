Les nouvelles orientations de la Ville de Trois-Rivières pour son offre aquatique ont été annoncées cette semaine. Les piscines de l’Expo et de l’île Saint-Quentin seront rénovées, des bassins ajoutés dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, alors que trois devraient disparaître.

Pour que ce plan se réalise, il faut à la fois que la Ville obtienne le feu vert d’une majorité des conseillers municipaux ainsi que des subventions.

Sur les 10 bassins existants, il a toutefois été suggéré d’en fermer trois de façon définitive, soit les piscines des Chenaux, Anjou et Jean-Perron, principalement en raison de leur degré de vétusté et du faible taux de fréquentation , peut-on lire dans le communiqué.

Si ces fermetures vont de l’avant, les sites pourraient être convertis en espace récréatif, sportif ou accueillir des jeux d’eau.

Ajout de bassins au parc Martin-Bergeron

La Ville aimerait construire un centre aquatique au parc Martin-Bergeron, à Trois-Rivières. Il serait composé de deux plans d’eau.

Le premier, à usage récréatif avec une température d’eau plus élevée, répondrait principalement aux besoins des familles, précise la Ville. Le second, centré sur un usage multifonctionnel, répondrait aux besoins mixant entraînement et loisir.

La concrétisation de ce projet pourrait coûter entre 20 M$ et 30 M$, dont une partie devra être assumée par des subventions .

Vaste rénovation du site de la piscine de l’Expo

Un dossier semble faire l’unanimité et c’est la nécessité de rénover la piscine de l’Expo. Les détails des changements proposés ont été annoncés dans le plan.

On a une urgence d'agir puisqu’on a des bris importants qu'il faut régler , souligne le chef de la division sport, événements et plein à la Ville de Trois-Rivières, Philippe Champagne.

La grande piscine de l'Expo disparaîtra pour faire place à plusieurs plans d'eau, à Trois-Rivières. Photo : Ville de Trois-Rivières

Il y a des pertes d'eau, il y a des remplacements de machinerie qui sont imminents. Elle pourrait presque fermer du jour au lendemain, cette piscine , ajoute Daliane Guimond, qui précise qu’il y a tout de même un deuil à faire pour les gens qui, comme elle, aime nager dans un grand plan d’eau.

La piscine et le pavillon de l’Île Saint-Quentin feront aussi l’objet de rénovations majeures.

Le nouveau pavillon comprendra un vestiaire non genré, un bloc sanitaire et une salle communautaire pouvant être utilisés toute l’année, indique la Ville. Photo : Ville de Trois-Rivières

Réactions d’adeptes de natation

Les différents besoins ont été établis notamment grâce à un sondage mené par un comité citoyen auprès de 12 regroupements, associations et clubs sportifs de Trois-Rivières, qui a été soumis à la Ville.

Le Club de natation Mégophias a été consulté, mais remarque que certaines demandes n’ont pas été retenues. Il aurait, par exemple, préférer avoir un bassin de huit corridors au lieu de cinq, ce qui aurait permis la tenue de certaines compétitions.

Le Comité d’action aquatique réclamait l’ajout de deux piscines. Malgré tout, la fondatrice et porte-parole de ce regroupement, Daliane Guimond, est plutôt satisfaite de la proposition. Elle faisait partie du comité citoyen qui a soumis des idées à la Ville.

« C'est sûr que, dans l'idéal, il en faudrait une de plus, mais je pense que c'est vraiment une belle offre, une bonne démarche vers la santé et l'offre aquatique pour les citoyens de la ville. » — Une citation de Daliane Guimond, fondatrice et porte-parole du Comité d'action aquatique de Trois-Rivières

Elle dit se réjouir de l’ajout de deux bassins sur le site l'ancien aréna Jean-Guy Talbot, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

Selon le professeur d’économie à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Frédéric Laurin, qui a aidé le comité citoyen dans ce dossier, il était devenu impératif d’effectuer des changements.

« Le fait que l'offre ne soit pas complète, ça a un effet significatif et négatif sur la fréquentation et sur le nombre d'utilisateurs. Ça veut dire que y a des gens qui n'utilisent pas les piscines par manque de disponibilité. » — Une citation de Frédéric Laurin, professeur en économie à l’UQTR

Il y a même des organisations qui sont obligées de donner des cours à Shawinigan par manque de disponibilité à Trois-Rivières, c'est quand même pas normal pour une grande ville comme Trois-Rivières , mentionne-t-il.

