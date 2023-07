Un influenceur de Gatineau arrêté pour de faux crimes destinés à mousser sa popularité

L’individu simulait des crimes dans le but d'avoir la visite de divers services policiers, dont le Federal Bureau of Investigation (FBI), et ainsi d’augmenter sa popularité sur les réseaux sociaux.

L'enquête a commencé au début du mois de mai 2023, après le dépôt d'une plainte auprès de la police selon laquelle un individu circulait avec un camion sur lequel il était inscrit Free Candy (friandises gratuites) pour attirer les enfants. Le camion s'est avéré être un véhicule de location, raconte le SPVG .

À la suite de cette plainte, la police a ouvert une enquête au cours de laquelle plusieurs vidéos mettant en vedette l’influenceur web ont été identifiées.

Même après avoir été interrogé par des agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), ce dernier a poursuivi ses activités en tentant d'attirer d'autres services policiers.

Dans le cadre de son enquête, le SPVG a trouvé de nombreuses vidéos avec un objectif similaire qui avaient été créées depuis 2021. De plus, il a utilisé plusieurs logiciels de recherche pour obtenir des réponses à des questions liées à la commission de crimes , indique la police de Gatineau dans un communiqué de presse publié jeudi matin.

500 000 abonnés

L’homme possédait plusieurs comptes sur différentes plateformes. Au total, il avait plus de 500 000 abonnés.

Lors d’une perquisition à son domicile, mercredi, la police a saisi trois cellulaires, une tablette, un ordinateur portable, du faux sang, une cagoule, un masque à gaz et un contrat de location de véhicule.

Le résident de Gatineau a comparu mercredi. Il a été libéré avec plusieurs conditions à respecter, notamment celle de ne plus partager ou publier du contenu sur les réseaux sociaux, incluant le site YouTube.

« Que l'on incite virtuellement ou en personne les policiers à déclencher une enquête sous un faux prétexte, c'est un crime. » — Une citation de Agent Patrick Kenney, porte-parole du SPVG, extrait du communiqué de la police de Gatineau

Il fait face à une accusation de tentative de méfait public.

Le Code criminel décrit l'infraction de méfait public comme quiconque, avec l'intention de tromper, amène un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête , précise le SPVG .

Dans le communiqué de la police de Gatineau, son porte-parole, l'agent Patrick Kenney, estime qu’ il est temps que les gens comprennent que les gestes posés ou les paroles énoncées sur les réseaux sociaux ne sont pas sans conséquence .