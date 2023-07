La liaison entre l’Î.-P.-É. et la N.-É. devrait reprendre en début de semaine

Le service de traversier entre Caribou en Nouvelle-Écosse et Wood Island à l’Île-du-Prince-Édouard devrait reprendre au début de la semaine prochaine.

Le NM Saaremaa 1, prêté pour l'été par la Société des traversiers du Québec, doit arriver un jour avant la date initialement prévue. Le traversier est parti mercredi du Québec et doit arriver dimanche soir à l'île. Au départ, il devait accoster lundi.

Les derniers préparatifs seront terminés le plus rapidement possible afin qu'il puisse entrer en service en toute sécurité , écrit jeudi Northumberland Ferries, la société qui gère la liaison entre l'île et la Nouvelle-Écosse.

Concernant le second traversier utilisé par Northumberland Ferries, qui est à quai depuis plusieurs jours, l'entreprise se veut aussi rassurante. Les réparations sur le NM Confederation doivent être faites pendant la fin de semaine.

Selon la société, la pièce faite sur commande en Allemagne et nécessaire à la réparation du Confederation doit arriver samedi. Les réparations, suivies d'essais approfondis, devraient avoir lieu pendant le week-end.

La reprise de la liaison devrait donc se faire en début de semaine prochaine.

Plusieurs semaines d'arrêt

Le service avait été interrompu une première fois entre le 17 juin et le 1er juillet. Au lendemain de la reprise, le navire avait dû de nouveau rester à quai en raison d’un problème technique. Le service n’avait pas repris depuis.

Nous regrettons profondément les désagréments causés pendant le pic de la saison touristique au Canada atlantique. Nous mettons tout en œuvre pour reprendre le service en toute sécurité dès que possible , est-il écrit dans un communiqué diffusé par Northumberland Ferries.

Avec des informations de CBC News