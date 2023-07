Une vague de chaleur pousse Environnement Canada à publier plusieurs avertissements de chaleur en Colombie-Britannique et aux Territoires du Nord-Ouest.

La Régie de la santé Fraser annonce qu'une vague de chaleur s'apprête à frapper le canyon du fleuve Fraser, en Colombie-Britannique. Les températures dépasseront 30 degrés Celsius pendant la fin de semaine, prévient l’autorité sanitaire.

La région du canyon du Fraser, incluant Lytton, Boston Bar et Yale, est particulièrement concernée par l’avertissement de chaleur publié par Environnement Canada.

Jusqu'à dimanche, les températures diurnes maximales attendues atteindront 35 degrés Celsius et les températures nocturnes minimales seront de 18 degrés Celsius.

Des avertissements de chaleur sont aussi en vigueur dans les régions intérieures de la côte centrale et de la côte nord, incluant Kitimat et Terrace, ainsi que dans le nord-est de la province, autour de Fort Nelson, où sévit le plus important feu de l'histoire de la province.

La région de Fort Nelson a d’ailleurs établi un nouveau record de chaleur, mercredi, atteignant 31,7 degrés Celsius. Le précédent record s’établissait à 29,4 degrés, en 1998.

Pour ce secteur, les températures diurnes maximales attendues iront de près de 30 degrés Celsius et les températures nocturnes minimales seront de 14 à 15 degrés Celsius jusqu’à la fin de la semaine.

Du temps chaud dans les territoires

L’alerte s’étend également aux Territoires du Nord-Ouest, dans les environs Fort Liard et Nahanni Butte.

Elle concerne aussi la région de Fort Providence, à l'Ouest de Yellowknife.

Les températures augmenteront davantage vendredi ou samedi ; les maximums diurnes atteindront 30 à 33 degrés Celsius jusqu'au début de la semaine prochaine, prévient Environnement Canada.

Dans le nord-ouest, près de la frontière avec le Yukon, Fort McPherson est également concernée par une alerte de chaleur, mais l’agence gouvernementale indique que les températures baisseront samedi.