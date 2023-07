Des usagers du transport en commun ont été déconcertés et frustrés par la fermeture partielle de la station Pimisi pendant les festivités de la fête du Canada, le 1er juillet dernier.

Dans une déclaration écrite commune publiée mercredi en fin de journée, le Service de police d’Ottawa (SPO) et la Ville ont déclaré que la décision de fermer la station a été prise pour minimiser les files d’attente et gérer la surpopulation sur la rue Booth et aux alentours .

Mais mardi, le SPO avait expliqué à CBC que la station Pimisi n’avait pas été conçue pour gérer efficacement les grandes foules, étant donné qu’elle se trouve sur un long pont avec des voies d’évacuation limitées.

Selon la police d'Ottawa, cette déficience est devenue évidente lors des festivités de la fête du Canada, en 2022, lors d’une urgence médicale sur le pont.

La sécurité des personnes bloquées sur le pont, du personnel d’intervention et de la personne en détresse a été compromise , a fait valoir la police.

De nombreux usagers d'OcTranspo font la file à la station Pimisi. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Boris Proulx

Toujours d’après le SPO , la décision de fermer la station Pimisi a été prise après une discussion entre les forces de l’ordre et un consultant qui s’inquiétait de l’encombrement de la rue Booth.

Une décision contestée et une occasion ratée

Or, selon l’ancienne présidente de la Commission du transport en commun de la Ville d’Ottawa, Diane Deans, la station Pimisi a pourtant été pensée pour accueillir les usagers lors des événements d'envergure sur les plaines LeBreton, entre autres.

Mme Deans s’est dite surprise par la fermeture de la station le 1er juillet. Car, ajoute-t-elle, aucun problème de contrôle des foules n’a été soulevé lors de la planification de la station.

Il s’agit d’un système de transport de masse. Il a été conçu pour transporter un grand nombre de personnes et il s’agit, à toutes fins utiles, d’un arrêt en centre-ville. [Il devrait être en mesure d’accueillir la foule] , a-t-elle lancé.

Diane Deans, ancienne présidente de la Commission du transport en commun de la Ville d’Ottawa et ex-conseillère municipale (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ashley Burke

Même son de cloche du côté de l’ancien chef de police d’Ottawa et consultant en matière de sécurité publique, Charles Bordeleau.

Je ne suis pas d’accord avec la décision qui a été prise de fermer Pimisi pour la fête du Canada. Je pense que c’était l’opportunité de voir la station fonctionner. [...] Ils doivent s’assurer qu’ils ont assez de personnel, soit de policiers, de personnel de sécurité ou de volontaires pour gérer les mouvements de foule , a-t-il dit en entrevue à Radio-Canada.

L'ancien chef du Service de police d'Ottawa, Charles Bordeleau et consultant en matière de sécurité publique (Photo d'archives) Photo : Marc-André Cossette/CBC

« Tu ne peux pas bâtir une station pour accueillir 70 000 ou 100 000 personnes. Ça ne se fait pas. Mais c’est important de savoir comment la station est construite, si elle peut gérer de foule. [...] [Ils doivent s’assurer [pendant les grands événements] que les procédures et les protocoles sont en place. Qu’il y a des gens sur le terrain pour gérer les mouvements de foule sur les points d’accès [et] de sorties. » — Une citation de Charles Bordeleau, ancien chef de police d’Ottawa et consultant en matière de sécurité publique

Des pistes de solutions

Mme Deans soutient que l’affluence ne serait pas un problème si les trains circulaient toutes les deux à trois minutes, comme il était initialement prévu dans les plans, lors de la conception du projet du train léger à Ottawa.

Pour le moment, les trains circulent toutes les cinq minutes pendant les heures de pointe, en semaine.

Quand on y pense, c’est vraiment la moitié du service que nous avions initialement prévu , a commenté Mme Deans, qui a siégé au conseil municipal lors de la planification et la mise en œuvre du train léger.

La Ville a acheté 17 trains et prévoyait d’en faire circuler 15, aux heures de pointe. Pourtant, OC Transpo en fait souvent circuler moins. La Municipalité n'a pas été en mesure de préciser un nombre précis avant la publication de ce texte.

« Il semblerait qu’à un moment donné, cette station doit être réaménagée ou que la fréquence des trains doive être augmentée. » — Une citation de Diane Deans, ancienne présidente de la Commission du transport en commun de la Ville d’Ottawa et ex-conseillère municipale

Certains observateurs pensent que l’ajout d’un quai supplémentaire pourrait résoudre le problème d’affluence. C'est notamment l'analyse de David Jeanes, trésorier de Transport Action Canada, un organisme qui défend les usagers de transport en commun.

David Jeanes, trésorier de Transport Action Canada (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Certaines personnes estiment que la station Pimisi aurait dû avoir des quais extérieurs, comme celle de Tunney’s Pasture, afin qu’elle puisse avoir, disons, quatre sorties distinctes ou même six sorties distinctes , a-t-il fait valoir.

La fête du Canada, une autre histoire

À quelques heures du premier concert du Bluesfest, jeudi, l'actuelle vice-présidente de la commission du transport en commun d'Ottawa, Cathy Curry, estime que les foules qui seront présentes à la station Pimisi pour le spectacle de Shania Twain, jeudi, ne devraient pas poser les mêmes problèmes que celles de la fête du Canada.

La fête du Canada, avec des gens partout, est différente de Bluesfest, où les gens sont tous regroupés dans un seul endroit et sortent tous d'une même zone , a-t-elle jugé.

La conseillère municipale et vice-présidente de la commission du transport en commun d'Ottawa, Cathy Curry (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

La conseillère municipale a ajouté que la fête du Canada soulevait des problèmes de sécurité différents de ceux d'autres événements, comme la difficulté de prévoir le flux de circulation et la possibilité que des manifestants puissent se fondre dans la foule. La Ville a fait écho à ce point de vue dans sa déclaration écrite, affirmant que la fête du Canada et le Bluesfest requièrent des stratégies de gestion différentes. Le Bluesfest est un événement à billets, avec un nombre attendu de participants. Le nombre de participants à la fête du Canada est imprévisible et peut atteindre plus de 100 000 personnes , a-t-on souligné. Mme Curry a indiqué qu'une combinaison d'autobus et de train sera disponible pendant le Bluesfest pour transporter le public.