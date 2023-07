La N.-É. a sondé ses résidents sur la pandémie et elle en tire des leçons

Le sondage couvre des sujets tels que les réactions aux conseils de santé publique et à la conformité, mais aussi la réticence à la vaccination et le niveau d'inquiétude des gens face à la pandémie.

Les comptes rendus de l'enquête ont été partagés par le biais d'une demande d'accès à l'information.

Un expert de la stigmatisation liée à la COVID-19 affirme que ces sondages effectués pour le gouvernement de la Nouvelle-Écosse tout au long de la pandémie devraient être utilisés pour mieux combler les lacunes en matière de santé publique.

Robert Huish, professeur agrégé à l'Université Dalhousie à Halifax, a passé en revue la documentation composée d'explications détaillées et de diapositives.

L'objectif de la santé publique est de prendre soin de tout le monde , dit-il.

Peu importe votre position politique, vos croyances, vos antécédents ou votre histoire. Et ce que je pense que ces rapports montrent, c'est qu'il y a définitivement une population qui n'est pas incluse.

Robert Huish, professeur agrégé à l'Université Dalhousie à Halifax, affirme que l'argent dépensé pour interroger les Néo-Écossais sur la COVID-19 a été bien dépensé. Photo : Radio-Canada / Steve Lawrence

Les documents font plusieurs fois référence aux personnes vulnérables. Selon Communications Nouvelle-Écosse, ces personnes sont celles qui n'ont pas été vaccinées ou qui ne prévoient pas de se faire vacciner, ainsi que moins de 1 Néo-Écossais sur 10 qui ne suivait pas les nouvelles concernant la COVID-19 au printemps 2021.

Robert Huish rappelle que la Nouvelle-Écosse était un chef de file mondial pour sa gestion précoce de la pandémie, mais il croit que le sondage doit être utilisé pour faire plus de recherches sur les façons de s'améliorer.

Il y a des parties de la province et des communautés de la province qui n'étaient pas seulement plus à risque à cause de la COVID-19, mais elles étaient de plus en plus vulnérables à mesure que ces politiques et protocoles sont sortis , dit-il.

Et je crois que ce sont des communautés qui risquaient de faire l'objet de désinformation.

Le chef Bob Gloade et Patsy Paul-Martin, aînée de la Première Nation de Millbrook en Nouvelle-Écosse, célèbrent l'ouverture d'une clinique de vaccination contre la COVID-19 dans leur communauté, le 24 février 2021. Photo : Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Déclaration de santé et de bien-être

Dans un communiqué, le ministère de la Santé et du Mieux-être indique que le sondage avait aidé à rencontrer les Néo-Écossais là où ils se trouvent, à prendre des décisions fondées sur des preuves et à évaluer nos progrès, en particulier dans les domaines des communications .

La surveillance épidémiologique informe les orientations de santé publique et c’est la meilleure façon d'améliorer la réponse de santé publique à des situations telles que les épidémies.

En date du 15 juin 2023, la province rapporte que 869 Néo-Écossais sont morts de la COVID-19.

L'enquête de la province indique aussi que les Néo-Écossais hésitants à se faire vacciner étaient plus susceptibles d'appartenir à des ménages à faible revenu et plus susceptibles d'avoir fait des études secondaires que des études postsecondaires.

Le médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, le Dr Robert Strang, a reçu sa deuxième dose de vaccin contre la COVID-19. Photo : gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Il a été prouvé que les vaccins réduisent le risque de maladie grave, d'hospitalisation et de décès.

La province a déclaré que 84,8 % des résidents admissibles ont reçu au moins une dose d'un vaccin COVID-19, tandis que 81,5 % ont terminé leur série primaire.

La Nouvelle-Écosse a l'un des taux de vaccination les plus élevés, mais elle compte également un groupe de personnes très fortes et engagées qui ont refusé le vaccin , explique Robert Huish.

Il croit que la province devrait parler à ces personnes pour mieux comprendre leur décision.

Ce sont toujours nos amis et nos voisins , dit-il.

Ils ont des histoires, ils ont des raisons, et la partie délicate de la santé publique, c'est que vous devez inclure tout le monde dans votre mandat. Ce qui signifie aussi écouter ceux qui ne sont pas prêts à suivre les conseils recommandés.